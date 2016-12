Alle går fri etter mega-kollisjon

(Dagbladet): 22. februar skjedde det som av Bergens Tidende blir beskrevet som den antatt største kjedekollisjonen noensinne i Bergen.

Omtrent seksti biler var involvert i den gigantiske kjedekollisjonen på E39 nord for Eidsvågtunnelen i Åsane. I ettertid har politiet vurdert om noen av de involverte sjåførene kan straffes for uaktsom kjøring.

Konklusjonen kom i dag, og innbærer at politiet renvasker alle inkluderte parter for skyld. Det skriver Bergens Tidende.

«Etterforskningsskritt som er gjennomført i saken, har avdekket at forholdene på stedet var helt ekstraordinære og upåregnelige. Bevisene taler således med styrke mot at det er begått et straffbart forhold, og saken er derfor henlagt med begrunnelse intet straffbart forhold bevist. Av samme grunn har politiet valgt å ikke opprette sak mot den enkelte sjåfør.», forteller politiadvokat Hilde Welde i en redegjørelse til avisa.

I kjølvannet av ulykken avdekket en granskningsrapport at Statens Vegvesen hadde gjort en dårlig strøjobb i forkant av ulykken, og at det var en indirekte årsak til ulykken.



Blant annet skal en strøbil ha kjørt forbi ulykkesområdet en halvtime før katastrofen, men unnlatt å strø.

Politiet argumenterer imidlertid for at Statens Vegvesen ikke har gjort noe straffbart, og velger å ikke opprette sak mot dem eller andre impliserte.

Årsaken til massekollisjonen forblir altså glatt veibane.

Ingen ble alvorlig skadet i ulykken, men tre personer ble kjørt til sykehus eller legevakt med lettere skader.

Ulykkesstedet ble ifølge BT målt opp til å være en halv kilometer og 150 biler ble stående bom fast i trafikken som følge av krasjen, som også medførte omfattende forsinkelser i kollektivtrafikken.

Ifølge NTB skal det ha vært så glatt på stedet da ulykken skjedde at selv ambulanser som rykket ut dit, kolliderte med hverandre.