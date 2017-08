- Alle i Syria er grusomme. Jeg gir opp

«Vi er maktesløse».

Slik forklarte FNs Syria-etterforsker sin avgang. Begrunnelsen er manglende politisk støtte fra FNs sikkerhetsråd.

- Jeg hadde ingen makt så lenge sikkerhetsrådet ikke gjør noe, sier sveitsiske Carla del Ponte, kjent for sin direkte oppførsel, ifølge AP.

Verre enn Rwanda

70-årige Carla del Ponte er tidligere riksadvokat i Sveits, og ekspert på krigsforbrytelser.

Hun har var utsendt for å etterforske krigsforbrytelser i både Rwanda og det tidligere Jugoslavia. Men gir altså nå opp Syria.

- Vi er maktesløse, og det er ingen rettferdighet i Syria i dag, sier hun og fortsetter:

- Hva vi ser her i Syria har jeg aldri opplevd i Rwanda, tidligere Jugoslavia, på Balkan. Det er virkelig en forferdelig tragedie, men vi har dessverre ingen domstol, ifølge The Guardian.

- Grusomme

Del Ponte startet etterforsker-jobben i september 2012. Siden den gangen har Syria opplevd flere kjemiske angrep, hun har etterforsket folkemordet mot yazidi-innbyggerne i Irak, beleirings-politikken av byer og landsbyer, bombing av skoler, sykehus og hjelpekolonner...

- Alle parter er grusomme. I fem år har vi gjort hva vi kunne, men har absolutt ikke hatt noen suksess, sier hun til det sveitsiske magasinet Blick i forbindelse med en filmfestival, skriver nyhetsbyrået Ap.

Den blodige krigen i Syria har nå vart over seks år. Over en halv million mennesker antas å være drept, men det er flere år siden FN sluttet å telle antall døde fordi det er umulig å få en oversikt over alle de grufulle overgrepene som pågår så godt som daglig i Syria.

Russland-veto

- Jeg gir opp. Statene i sikkerhetsrådet ønsker ingen rettferdighet. Jeg kan ikke lenger være med i en kommisjon hvor vi ikke gjør noen ting som helst, sier hun.

Sikkerhetsrådet har Russland som et av de faste medlemmene. Putin er den viktigste støttespilleren til den syriske presidenten Bashar al-Assad og hans regime, og legger konsekvent ned veto i Syria-saker i FNs sikkerhetsråd.

Del Conte mener hun har vært verdenssamfunnets «alibi», men nå er det slutt.

- Jeg har skrevet mitt avskjedsbrev, og vil gi den i løpet av de nærmeste dagene, sier hun ifølge Ap.

Land uten framtid

Til sveitsiske Blick sier Del Ponte at Syria er «et land uten framtid»

- Tro meg. De forferdelige forbrytelsene som er begått i Syria har jeg aldri sett, verken i Rwanda eller tidligere Jugoslavia. Vi trodde det internasjonale samfunnet hadde lært av Rwanda, men nei.

Videre vektlegger FN-etterforskeren at det etter over seks år med krig og overgrep ikke lenger finnes noen «gode og onde sider» blant de stridende.

- I Syria er alle grusomme. Assad-regjeringen utfører forferdelige krigsforbrytelser og bruker kjemiske våpen. Opposisjonen er nå blitt ekstremister og terrorister, sier hun ifølge Ap.