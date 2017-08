«Alle» venter på et nytt gigantutbrudd. Forrige uke målte forskere 500 jordskjelv: - Det verste scenarioet

(Dagbladet): Over 500 islandske jordskjelv på noen få dager, skapte forrige uke rystelser som kunne kjennes så langt unna som i britisk tabloidpresse.

Frykten for et nytt gigantutbrudd fra en av landets mange vulkaner ble ikke mindre da landets meteorologiske institutt før forrige helg hevet faregraden for et utbrudd ved Katla til gult - som viser til økt aktivitet ved vulkanen.

- Katla er på overtid, og man har ventet lenge på et nytt utbrudd, sier Rune Selbekk, geolog ved Naturhistorisk Museum, til Dagbladet.

Som Dagbladet tidligere har skrevet, har vulkaneksperter fulgt spesielt nøye med på situasjonen ved Katla, helt siden Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010 - som lammet lufttrafikken i store deler av Europa.

- Et utbrudd fra Katla er ikke noe vi venter på i spenning. Det er i frykt, sa leder Rikke Pedersen ved det nordiske vulkansenteret Nordvulk på Island til Dagbladet i 2010.

Over 100 000 flyavganger og åtte millioner reisende ble berørt da 2010-utbruddet førte til den største stengningen av europeisk luftrom siden andre verdenskrig, og at begrepet askefast ble kåret til årets nyord i Norge. Hysteriet som fulgte har ikke blitt glemt, og frykten for at liknende tilstander kan oppstå igjen fører til at hver eneste underjordiske bevegelse på «Sagaøya» blir fulgt med argusøyne.

- Ekstra farlig

Jordskjelvene som rystet Island forrige uke ble derfor fulgt med voldsom interesse fra «alle» som frykter et nytt utbrudd. Og det er spesielt «giganten» Katla som får oppmerksomhet.

- Det verste scenarioet er dersom Katla, som er fem ganger større enn vulkanen i 2010 (Eyjafjallajökull, red.anm.) får et utbrudd og sender en askesky over Danmark og Europa. Denne vulkanen er ekstra farlig, fordi den er dekket av is og snø. Når det smelter kommer det en kraftig eksplosjon, sier den danske vulkaneksperten Henning Andersen til BT.

Historisk har Katla alltid hatt utbrudd etter Eyjafjallajökull. Det skjedde i 920, 1612 og 1821. Det har så langt ikke skjedd etter Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010.

Selbekk sier det trolig dreier seg om tilfeldigheter.

- Det er ikke påvist at utbrudd ved de to vulkanene har noen sammenheng. De fleste forskere tror faktisk at det bare er tilfeldig at de følger hverandre.

Vil ha 15 minutter på å evakuere

Det forrige bekreftede utbruddet skjedde i 1918, og det skal normalt sett komme et nytt hvert 40. til 50. år. Det er derfor knyttet stor spenning til når vulkanen får sitt neste utbrudd. Man vet allerede at potensialet for skade er stort:

- Katla er kjent for å produsere hissige og askerike utbrudd. Det er en potensiell versting. Dersom Katla får et skikkelig utbrudd, så kan det bli fryktelig mye aske. Det kan fort påvirke oss i like stor grad som Eyjafjallajökull-utbruddet, sier Selbekk.

Det ligger også et 7-800 meter tykt lag med is på vulkanen, som vil kunne føre til at enorme vannmasser flommer ned ved et utbrudd, ifølge geologen.

- Det vil være snakk om vannmengder på 200 000 - 300 000 kubikkmeter i sekundet. Beboerne i Vik (et tettsted i nærheten av Katla, red.anm.) vil bare ha rundt 15 minutter på å komme seg unna, sier han.

Pall Einarsson, professor i geofysikk ved universitetet på Island, kunne fortelle at selv om jordskjelv i området er vanlig, var «jordskjelvsvermen» som ble målt forrige uke en av de største som er målt de siste åra, ifølge Iceland Monitor.

- Umulig å si når

Tirsdag kom imidlertid Islands meteorologiske institutt med en melding som kan roe nervene til noen hver. Faregraden for et nytt utbrudd ved Katla har blitt nedjustert igjen til grønt nivå, skriver Iceland Monitor tirsdag. Likevel er det konstant en viss fare for at en av landets vulkaner skal blusse opp.

I februar i år sa Einarsson til Dagbladet at det finnes bevis for at fire av Islands mest aktive vulkaner forbereder seg på utbrudd. Han ramset den gang opp nevnte Katla, i tillegg til Bárdarbunga, Grímsvötn og Hekla, som er kjent som «Porten til helvete».

- Det betyr ikke at det vil skje i morgen. Det kan gå flere år før vi ser et utbrudd, men det kan også skje snart. Det er rett og slett umulig å si når neste utbrudd kommer, fortalte han.

- Alle vulkanene er kandidater

Island opplever i gjennomsnitt ett vulkanutbrudd hvert andre år. Det er likevel så godt som umulig å si hvilken av Islands 30 aktive vulkaner som kommer til å få det neste utbruddet.

- Alle vulkanene er kandidater for det neste utbruddet. Varseltegnene før et utbrudd er ofte svært korte - mellom en halv time og 15 dager, sa Einarsson i februar.

Katla ligger under breen Mýrdalsjökull og er en av landets mest aktive vulkaner. Historisk har den pleid å ha et utbrudd hvert 50. år, men nå er den kraftig på overtid. Sist bekreftede utbrudd var i 1918. Enkelte eksperter mener imidlertid at den kan ha hatt et mindre utbrudd som ikke nådde gjennom isen i 1955.

- Man antar at Katla har hatt flere bitte små utbrudd under Isen, elvene i området har fått økt temperatur og høyere andel av salter i vannet som tyder på aktivitet, sier Selbekk.

Verdens ledende vulkanforskere kan helt enkelt ikke si hvor stort eller hvor lite et utbrudd fra Katla vil bli. Men skadepotensialet er enormt.

- Utbruddet fra Katla kan også være lite. Men et stort utbrudd kan bli mye, mye større enn det vi ser på Eyjafjallajökull nå. Potensialet er mye mer katastrofale effekter, både her på Island og utenfor, sa Rikke Pedersen til Dagbladet i 2010.

Blir trolig ikke askefast igjen

Siden den gang har forskningen kommet lenger. Faktisk så langt at flypassasjerer kan slippe billig unna ved neste store utbrudd.

Forrige uke kunne Luftfartstilsynet melde at verden trolig ikke vil få en ny situasjon der luftrommet stenges og passasjerer blir sittende askefast.

- Fremdeles er det slik at vi ikke kommer til å fly gjennom vulkansk aske, sa Ira Schaug-Pettersen, som har hatt flymeteorologi som fagområde i Luftfartstilsynet siden 2009.

- Partiklene i asken kan skade flymotorer, noe som kan være både kostbart og risikabelt. Det nye er at vi har mye større kunnskap om hvilke deler av luftrommet det er risikabelt å fly i. Flyselskapene har dessuten lagt en betydelig innsats. Vi vil neppe få en ny situasjon der hele luftrommet stenges, slik som i 2010, sa hun.

Fakta: Katla • Ligger under isbreen Mýrdalsjökull øst for Eyjafjallajökull sør på Island.

• Sist bekreftede utbrudd var i 1918. Den kan imidlertid ha hatt mindre utbrudd som ikke nådde gjennom isen i 1955.

• Historisk har Katla alltid hatt utbrudd etter Eyjafjallajökull. Det skjedde i 920, 1612 og 1821. Om det også skjer denne gang er foreløpig ukjent.

• Katla er en av Islands mest aktive vulkaner, og har pleid å ha utbrudd hvert 40. til 80. år.

• Diameteren på vulkankrateret er 10 kilometer. Den største trusselen fra vulkanen er lokalt på Island. Enorme flommer av smeltet breis kan ramme bebygde områder.

Kilder: Global volcanism program, Universitetet på Island