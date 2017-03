Alle vil ha Manafort

Det er ikke mange mennesker forunt å toppe lista over personer som flere lands etterretningstjenester vil gjøre det meste for å få kloa i, men Donald Trumps valgkampsjef, Paul Manafort, er en av dem.

Både ukrainske og amerikanske talspersoner ber nå om å få avhøre Manafort for hans forbindelser til Ukrainas avgåtte president og juksemaker, Viktor Janukovitsj: Den russiske president Vladimir Putins mann i Ukraina.

- Usmakelige kontakter

I flere måneder har amerikanske medier meldt at det pågår etterforskning av Trump-nettverkets Russland-forbindelser, men dette ble først bekreftet av FBI-sjefen i går.

- Av alle karakterer i og rundt Trump-kampanjen og -administrasjonen, er Paul Manaforts mangeårige forhold russerne det garantert lengste og sterkeste, sier Himes, som er medlem av komiteen. Han legger til, ifølge Politico:

- Og han har noen ganske usmakelige kontakter.

Vitnetopp

Demokraten Jim Himes sier til Politico at Manafort «garantert vil være på toppen av min vitneliste», når det gjelder etterforskningen av russernes innblanding i den amerikanske presidentkampen i 2016.

Paul Manafort jobbet for Trump-kampanjen fra mars i fjor. Han klarte den jobben så bra, at han suste opp som valgkampstrateg.

Men i august ble Manafort degradert etter at det ble avslørt at hans eget konsulentselskap hadde vært innblandet i en påstått korrupsjonsskandale i Ukraina. Manafort har sjøl avvist at han har hatt kontakt med russiske myndigheter.

Strateg for fuskepresident

Også Ukraina vil etterforske kontaktene mellom Trumps folk og Russland. Ukrainske påtalemyndigheter vil be det amerikanske justisdepartementet om hjelp til å spørre ut Manafort og hans forhold til den avgåtte president Janukovitsj under opprøret i Ukraina i 2014.

Fra desember 2004 til sommeren 2010 var Manafort mediestrateg for Janukovitsj, altså til etter at Janukovitsj mistet presidentembetet etter omfattende valgjuks, skrev The New York Times i august i fjor.

- Verre enn Watergate

Donald Trump er under kraftig press for alle forbindelsene mellom hans administrasjon og russiske myndigheter. Kritikere mener det er svært alvorlig, fordi kontakten pågikk i perioden hvor Russland skal ha brukt store ressurser på å påvirke den amerikanske valgkampen i Trumps favør.

Lekkasjene av kontakten får mange til å sammenligne situasjonen med Watergate-skandalen, som førte til at daværende president Richard Nixon måtte gå av.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus skal granske påstandene om forbindelsene mellom Trumps valgkamporganisasjon og russiske myndigheter.

- Fakta hittil i etterforskningen er mye verre enn i de tidlige fasene av Watergate. Vi har en fremmed makt som har gjennomført et innbrudd, sier Richard Painter, som var etikkadvokat i Det hvite hus under George W. Bush, til Vox.

Tette bånd

Stadig flere bånd er blitt kjent mellom Trump-administrasjonen og Russland.

President Donald Trumps egne forretningsinteresser i Russland er uklare fordi han ikke har offentliggjort selvangivelsene sine. Da Trump drev «Miss Universe»-konkurransen i 2013, ble den arrangert i Moskva. Dette tjente Trump millioner av dollar på.

- Tror du Putin kommer til «Miss Universe»-konkurransen i November i Moskva - og hvis han gjør det, vil han bli min nye bestevenn? skrev Trump selv på Twitter 18. juni 2013.