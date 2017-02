Mannen i 50-årene som ble omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønnen sin, melder NRK.

I Alvdal-saken ble han dømt for å ha latt et nabopar misbruke to av sine barn i 2011. I 2015 ble han sjøl dømt for overgrep mot en sønn og en datter. Nå er altså han dømt for overgrep mot et tredje barn.