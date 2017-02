Alvorlige lovbrudd ble avdekket, men bystyret visste ingenting: - Det er sjokkerende

(Dagbladet): Renovasjonsetaten i Oslo fikk i slutten av januar overlevert en kritisk rapport om arbeidsforholdene i omstridte Veireno, selskapet som tømmer søppel i hovedstaden på oppdrag fra kommunen.

Rapporten ble utarbeidet av revisjonsselskapet BDO på oppdrag fra Renovasjonsetaten.

«Kontrollen har avdekket vesentlige avvik på daglig og ukentlig arbeidstid, samt avvik på hviletidsbestemmelsene og antall arbeidede søndager på rad», heter det i rapporten, som Dagbladet nå har fått innsyn i.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg nevnte ikke rapporten med ett ord da bystyret den 3. februar grillet henne om søppelskandalen.

159 lovbrudd i november

Dagbladet får opplyst at Renovasjonsetaten fikk et første utkast til rapport fra BDO allerede 19. januar, og at den endelige versjonen kom på bordet tirsdag 24. januar.

BDO gransket arbeidsforholdene i hele november for 33 av de Veireno-ansatte. Granskerne konkluderer med 159 brudd på arbeidsmiljøloven. Etter flere stikkprøver gjorde BDO blant annet følgende funn:

31 tilfeller fordelt på 12 ansatte som har arbeidet mer enn 13 timer om dagen. 18 av avvikene gjelder en ansatt som ifølge rapporten arbeidet 313 timer i november.

55 tilfeller fordelt på 26 ansatte der den ukentlige arbeidstiden overstiger 50 timer per uke

48 tilfeller fordelt på 25 ansatte ikke har hatt sammenhengende arbeidsfri på til sammen 35 timer i løpet av en uke

25 tilfeller fordelt på 15 ansatte der den ansatte har arbeidet to, eller flere, søndager på rad.

Dagbladet har vært i kontakt med Veireno, som ikke ønsker å kommentere BDO-rapporten.

Informerte ikke bystyret

Flere bystyre-politikere som Dagbladet har vært i kontakt med, er ikke informert om den kritiske rapporten.

Lan Marie Nguyen Berg, som i egenskap av å være byråd for miljø og samferdsel har det øverste ansvaret for Renovasjonsetaten, møtte den 1. februar i bystyrets spørretime.

Der fikk hun en rekke kritiske spørsmål om søppelkrisa. Det utløste harme da hun ikke svarte på flere av spørsmålene. Hun kunne blant annet ikke svare da Bjørn Moxnes (Rødt) konfrontert henne med Dagbladets opplysninger om 2000 lovbrudd i Veireno.

- Den informasjonen som Moxnes referer til fra Dagbladet ble publisert rett før dette bystyremøtet, så det må jeg få se nærmere på, sa en hardt presset byråd.

I etterkant av bystyremøtet kunne Dagbladet avdekke at Renovasjonsetaten i over en uke hadde sittet på datamaterialet hvor de omtalte lovbruddene avdekkes. Etaten beklaget senere i Dagbladet at byråden ikke hadde fått informasjonen.

Nå kan Dagbladet avdekke at Renovasjonsetaten hele denne tida også satt på sin egen rapport der alvorlige lovbrudd ble dokumentert. Og heller ikke denne rapporten redegjorde byråd Lan Marie Nguyen Berg for i bystyresalen.

Dagbladet har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Renovasjonsetatens direktør og kommunikasjonsavdelingen.

- Vi vil gjerne gi kommentar til denne saken, men får dessverre ikke gjort det før i morgen, skrev kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i en tekstmelding til Dagbladet mandag ettermiddag.

Byråd må sjekke hva hun visste

Selv forklarer byråd Lan Marie Ngyuen Berg seg slik:

- I bystyremøtet var mitt fokus på uke 50 og fremover, fordi Renovasjonsetaten hadde satt uke 50 som frist for at eventuelle brudd skulle være rettet opp i fra Veirenos side. BDO-rapporten tar for seg uke 44 til 48. Siden uke 50 har Renovasjonsetaten rapportert til byrådsavdelingen at det har forekommet mellom 0-3 brudd i uka, og at forholdene dermed i stor grad har vært rettet opp i, skriver Berg i en tekstmelding til Dagbladet.

Byråden understreker at hun reagerer på etatens håndtering.

- Jeg mener det er svært uheldig at informasjonen jeg har fått har vært mangelfull, og vil selvfølgelig videreformidle riktig informasjon til bystyret. Renovasjonsetaten har tatt grep for å styrke sin internkontroll. Etaten vil også benytte et eksternt revisjonsselskap til dette, skriver byråden videre.

Dagbladet har spurt byråden om når hun selv fikk kjennskap til den kritiske rapporten. Berg svarte slik på spørsmålet mandag ettermiddag:

- For å få gitt deg et presist svar på dette, må jeg få undersøkt med avdelingen og det lar seg ikke gjøre i kveld. Kan få undersøkt det i morgen.

- Helt uforståelig

Eirik Lae Solberg (H), leder i miljø- og samferdselskomiteen er overrasket over at byråden ikke informerte bystyret om BDO-rapporten forrige onsdag.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at byråden ikke informerte bystyret om en rapport som var kommet til etaten over en uke før bystyrets møte. Hun hadde da hatt god tid før dette møtet der hun fikk spørsmål om alle bruddene på arbeidsmiljøloven, mener Solberg.

Han sier til Dagbladet at han mener det var kritikkverdig at byråden ikke la frem rapporten om alle bruddene på arbeidsmiljøloven.

- Det ville vært både naturlig og riktig av byråden å informere om rapporten og funnene i den. I en sak som er så vanskelig for Oslo kommune forutsetter jeg at byråden sørger for å holde seg løpende orientert om alle rapporter og opplysninger Renovasjonsetaten får tilgang på.

Moxnes: - Sjokkerende

Dagbladet har tidligere omtalt at Bjørnar Moxnes (Rødt) krever avtalen med Veireno hevet, og at han truer med mistillit mot byråd Berg dersom ikke forslaget tas til følge.

Nå reagerer Moxnes kraftig på den siste utviklingen i saken:

- Det er sjokkerende at ikke byråden har lagt frem denne informasjonen for bystyret. Hun har ansvaret for at Oslos innbyggere og at vi som folkevalgte politikere skal få full innsikt i denne saken, sier Moxnes til Dagbladet.

- At denne rapporten var klar og hadde havnet på etatens bord og at den dokumenterer grove lovbrudd i november måned, det visste ikke jeg, sier Moxnes, som må summe seg når Dagbladet forteller om innholdet:

- Vi snakker om den største skandalen i Oslo-politikken på 20 år. En sak som opptar innbyggerne, som det er høy temperatur og sterk politisk strid rundt, og som har vart siden oktober. Da er det helt uforståelig at etaten kan sitte og ruge på en rapport om deres egen kontrakts-oppfølging uten at det blir kjent for offentligheten.

- Reagerer du på at rapporten ikke ble gjort kjent for bystyret i forrige uke?

- Det er byråden som har ansvaret for at vi folkevalgte får korrekt informasjon. Jeg kjenner ikke hvordan kommunikasjonen mellom byråden og etaten foregår, men uavhengig av dette er det uansett byrådens ansvar å informere bystyret.

- Burde byråden selv kjenne til innholdet i rapporten, slik du ser det?

- Jeg har nesten vanskelig for å tro at hun ikke gjorde det. Da Arbeidstilsynets rapport om lovbrudd i oktober ble kjent, var det en kjempesak i mediene. Hvis ikke byråden har kjent til denne siste rapporten fra BDO, så vitner det om en amatørmessighet som det er vanskelig å tro at foregår i landets største kommune.

- Hadde jeg vært ansvarlig byråd i en slik skandalesak, ville min første prioritet vært å gi ordre om å straks få all informasjon straks den forelå, og deretter sørget for at den kom på de folkevalgtes bord og ut til innbyggerne i Oslo, sier Moxnes.

Også Carl I. Hagen (FrP) reagerer.

- I denne saken her burde byråden gitt en instruks om at Renovasjonsetaten videreformidler alle opplysninger øyeblikkelig, sier Hagen. Også han er klar i sin tale:

- Byråden burde sagt fra om rapporten hvis hun visste om den.