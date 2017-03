Amandas siste ord ledet politiet til hennes kidnappede sønn

(Dagbladet): 23 år gamle Amanda Mangas var på besøk hos faren sin i byen Delta i delstaten Ohio da ekskjæresten hennes plutselig sto i døråpningen.

Han skal ifølge CBS News ha avfyrt flere skudd inn i hjemmet, før han tok sin sønn og Mangas stemor med seg i en bil og stakk av fra åstedet.

«Hvor er Winston?»

Da politiet ankom åstedet rundt klokka fem tirsdag morgen lokal tid, fant de 23-åringen med skuddskader i brystet. Det var her hun ga lovens lange arm et hint om hva som hadde skjedd.

Hun stilte gjentatte ganger spørsmålet: «Hvor er han?».

- Hennes første tanke gikk til hennes ti måneder gamle sønn, og dette ledet oss til å tro at barnet ikke var i huset. Hun ga oss så navnet på ekskjæresten sin, sier politisjef Nathaniel Hartsock.

Mangas ble umiddelbart fraktet til sykehuset, men livet hennes sto ikke til å redde. Hun ble erklært død ved ankomst.

Stolt

Samtidig satte politiet i gang en omfattende leteaksjon etter de savnede personene, og omlag tre timer etterpå ble ekskjæresten arrestert i byen Fulton i delstaten Indiana omlag 240 kilometer fra Delta.

Både Mangas' stemor og den ti måneder gamle babyen var uskadd i bilen, og politiet har en teori om at ekskjæresten var på vei til Chicago der han har familie.

Amandas far, Mike Mangas, var knust da han fikk høre nyheten, men sier ifølge WTOL at han er stolt av datteren sin og at hennes siste tanker gikk til sønnen.

Han uttrykte også sin lettelse over at både kona hans og barnebarnet var funnet i god behold.

Truet henne på livet

WTOL skriver også at dette ikke er første gang ekskjæresten til Mangas har havnet i politiets søkelys.

Så sent som i august ble han anklaget for å ha truet henne på livet. Han skal blant annet ha truet henne med en kniv, og sagt at han ville drepe henne dersom hun forlot ham.

Ekskjæresten er allerede siktet for drap, men politiet har gjort det klart at det vil komme ytterligere siktelser i forbindelse med bortføringen.