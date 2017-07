Amerikaner dømt for spionasje i Iran

37 år gamle Xiyue Wang, som ble pågrepet 8. august 2016 da han forsøkte og forlate landet, er dømt til ti års fengsel for spionasje.

Lokale medier skriver at Wang skal ha vært del av et prosjekt der målet var å sikre seg graderte dokumenter, for flere amerikanske og britiske institusjoner. Deriblant Det amerikanske utenriksdepartementet, Det britiske instituttet for persiske studier og Princeton University.

Wang, som er født i Beijing, er forsker ved sistnevnte.

– Før han ble pågrepet fikk han tak i 4.500 dokumenter, skriver nyhetsbyrået Mizanonline.

I januar opplyste påtalemyndigheten i Iran at om lag 70 «spioner» sitter fengslet i byens fengsler, men kun noen få navn har blitt offentliggjort. De fleste er trolig iranere med andre statsborgerskap fra Europa eller USA.

Nyheten om den fengslede kinesisk-amerikaneren kommer i en tid med økt spenning mellom USA og Iran.

(NTB)