Amerikaner som satt fanget i Nord-Korea i ett år er død

(Dagbladet): Otto Warmbier (22), amerikaneren som nylig ble befridd etter å ha sittet fanget i Nord-Korea i over ett år, er død, melder nyhetsbyrået AP.

I koma i over ett år

Det er familien til Warmbier som bekrefter dette i en pressemelding.

«Uheldigvis har den fryktelige behandlingen vår sønn fikk av Nord-Korea gjort det sånn at det ikke fantes noen annen utgang på dette enn den triste utgangen vi opplevde det i dag», skriver familien.

Familien skriver at de nå ønsker å fokusere på den tiden de ble gitt med deres «varme, engasjerte, brilliante» sønn, i stedet for å fokusere på det de har tapt.

Warmbier ble løslatt fra Nord-Korea tirsdag i forrige uke.

22-åringen lå da i koma, noe han skal ha gjort i over ett år, og det var de helsemessige årsakene som gjorde at Nord-Korea løslot ham.

Ifølge leger skal han ha hatt alvorlig hjerneskade da han returnerte til USA, men de kunne ikke si hva som hadde forårsaket det.

Dømt for å stjele propagandaplakat

Han ble pågrepet i januar i fjor og ble dømt til 15 års straffarbeid for å ha stjålet en propagandaplakat fra hotellet han og hans reisefølge bodde på.

22-åringen og flere andre studenter fra University of Virginia var på besøk i Pyongyang.

De nordkoreanske forklaringen bak Warmbiers helsetilstand er at han skal ha fått en sovepille. Foreldrene til 22-åringen har fått forklart at Otto skal ha lidd at botulisme, og at han deretter skal ha fått en sovepille som han aldri våknet opp fra.

Botulisme er en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien, ifølge norsk helseinformatikk.

Foreldren til Warmbier fester ingen lit til den nordkoreanske forklaringen.