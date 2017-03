Amerikanere flest mener hatet øker i Trumps USA 

To av tre amerikanere mener at det har blitt mer hat og antisemittisme og flere fordommer i USA etter at Donald Trump overtok som president, viser en måling.

63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University.

32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.

Økende antisemittisme

77 prosent av de spurte karakteriserer fordommene som rettes mot minoritetsgrupper i USA for et «svært alvorlig» eller «ganske alvorlig» problem.

70 prosent mener at antisemittisme nå er et «svært alvorlig» eller «ganske alvorlig» problem, og dette er en kraftig økning fra februar da 49 prosent svarte det samme.

Taus Trump

Amerikanerne er splittet i synet på president Donald Trumps håndtering av truslene mot jøder og vandalismen mot jødiske gravplasser den siste tiden. 37 prosent mener Trump har håndtert dette på en bra måte, mens 38 prosent mener at han ikke har gjort det, viser Quinnipiac-målingen.

Trump var taus i flere dager etter at vandaler veltet over 100 gravsteiner på en jødisk gravlund i Missouri, før han gikk ut og karakteriserte truslene mot jøder som «horrible» og «smertelige».

Borgerrettighetsgruppen Anti-Defamation League (ADL) har registrert hele 140 bombetrusler mot jødiske institusjoner i USA siden årsskiftet. Én mann er hittil pågrepet, siktet for å ha stått bak åtte av disse truslene.

Mørke krefter

Trump nyter stor støtte fra høyreekstreme og rasistiske grupper i USA, og kritikere mener at han har gjort lite for å ta avstand fra dem og budskapet deres.

Trump har blant annet utnevnt Steve Bannon til sin nærmeste rådgiver. Han var inntil nylig redaktør for det høyreekstreme nettstedet Breitbart, som er talerør for de høyreekstreme og rasistiske gruppene.

- Amerikanerne er bekymret for at mørke krefter og antisemitter nå hever sine stygge hoder, sier Tim Malloy, nestleder for Quinnipiac University Poll.

1.323 velgere over hele USA har deltatt i målingen, som har en feilmargin på 2,7 prosent.

(NTB)