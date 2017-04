Amerikansk soldat døde etter eksplosjon

Den regionale amerikanske overkommandoen har kommet med en uttalelse, men har ikke identifisert den døde. Nærmere opplysninger vil bli gitt senere.

Amerikanske tap i Irak falt til nesten null etter at landets styrker formelt ble trukket ut i 2011, men steg til 17 i fjor. Med lørdagens dødsfall er antallet drepte amerikanske soldater hittil i år oppe i sju, ifølge iCasualties.org, som overvåker antall drepte og sårede i koalisjonsstyrkene.

Amerikanske styrker har siden oktober i fjor deltatt i en flernasjonal innsats for å gjenerobre Mosul fra ekstremistgruppa IS. Amerikanerne skal først og fremst opptre som rådgivere.

FN anslår at over en halv million sivile har flyktet fra Mosul siden offensiven for å gjenerobre byen. Rundt 400.000 sivile antas å fortsatt være fanget i byen, der det er ventet at IS vil klamre seg fast helt til det siste.

