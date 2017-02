Amerikansk UD omgjør utskjelt visumregel etter at dommer trosset Donald Trump

(Dagbladet): Utenriksdepartementet i USA reverserer avslag på visum utstedt etter at en dommer tilsidesatte Donald Trumps innreiseforbud for borgere fra sju land.



Det melder AP lørdag ettermiddag, ifølge NTB.



Det var president Donald Trump som innførte visumnekt for borgere fra sju overveiende muslimske land. En føderal dommer i delstaten Washington tilsidesatte det omstridte innreiseforbudet tidligere i dag.



Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra de sju landene har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.



Rasende

Presidenten selv raste mot rettsavgjørelsen i morges.



På Twitter skrev han følgende om den midlertidige forføyningen:

- Meningen til den «såkalte dommeren» er latterlig og vil bli omgjort.

- Når et land ikke lenger er i stand til å si hvem som kan, og hvem som ikke kan komme inn og ut, særlig av trygghet- og sikkerhetsgrunner, er det kjempetrøbbel, legger Trump til i en annen Twitter-melding lørdag ettermiddag

51 000 n



Trumps innreiseforbud skulle i utgangspunktet vare i 90 dager fra den 27. januar.

Avgjørelsen til USA førte til at 51 186 nordmenn var uønsket i USA. Dette fordi vedtaket også gjelder personer med doble statsborgerskap.

Av de 51 186 personene UDI mener kan omfattes av Trumps forbud, er 20 903 av dem fra Irak. Dette utgjør den største andelen.

Den nest største er fra Somalia og teller 18 366. Norsk-iranere som påvirkes av Trumps innreiseforbud teller 9879.