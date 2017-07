Amerikansk varselskudd mot iransk fartøy i Persiabukta

Et amerikansk marinefartøy i Persiabukta har avfyrt varselskudd mot et iransk marinefartøy som kom for nærme, opplyser det amerikanske forsvaret.



Det var det amerikanske marinefartøyet USS «Thunderbolt» som avfyrte varselskuddet.

Skipet, som tilhører en amerikansk marinebase i Bahrain, var ute på patruljeoppdrag da et fartøy tilhørende den iranske revolusjonsgarden kom alt for nærme, opplyser en amerikansk militærtalsmann tirsdag.

Ifølge talsmannen trakk det iranske fartøyet seg unna rett etter at varselskuddet var avfyrt.

Hendelsen er den siste i en lang rekke konfrontasjoner mellom amerikanske og iranske fartøy i Persiabukta den siste tiden.

(NTB)