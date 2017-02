Amerikanske forskere: Vil at du skal sjekke deg for føflekkreft med mobilen

Et dataprogram utviklet av amerikanske forskere kjenner igjen faretruende føflekker. Dette skal hjelpe til med å tidlig oppdage føflekkreft, som kan være svært farlig.

Det skriver Forskning.no.

Forskerne har utviklet en algoritme som har vist seg å være like flink som ekspertene til å skille mellom normale og kreftbefengte føflekker og hudormer. Men foreløpig har de ikke testet om programmet funker ute i den virkelige verden.

I framtida vil amerikanske forskere at man også skal kunne sjekke føflekker selv, med mobilen. Da kan de første tegnene til sykdom oppdages hjemmefra.

En sjekk hjemme på badet kan bidra til en raskere diagnose før sykdommen rekker å utvikle seg. Så må man selvsagt komme seg til lege.

Nordmenn dør oftest av føflekkreft i Europa. Norge ligger nesten på topp i verden i dødelig føflekkreft, bare slått av New Zealand. Hvert år dør 300 personer, ifølge nettstedet, som viser til Folkehelseinstituttet.

- Gå til legen for å være sikker

Turid Jorunn Thune, seksjonsoverlege ved hudpoliklinikken på Haukeland universitetssykehus, har sett en slik type teknologi blitt demonstrert. Selvdiagnostisering med app var nemlig tema da hun var på European Academy of Dermatology and Venereologys kongress i Athen nylig.

- Når vi undersøker føflekker ser vi etter et mønster om den er ondarta. Blir det utvikla en god nok app, som kan gjenkjenne et slikt mønster, så kan det være mulig, sier legen.

Hun legger til at den eventuelle appen må være såpass god at man faktisk kan stole på funnene.

- Da må det prøves godt før man slipper det ut til befolkningen generelt. For det som er viktig er at man ikke stoler blindt på det og overser de som er ondarta, sier Thune.

Selv om en slik app kan være godt utviklet, mener hun likevel at det beste alltid er å gå til legen.

- Det er tross alt noen som har spesialistutdanning på dette, så det tryggeste vil alltid være å gå til legen, sier hun.

Selv om det kan være vanskelig å stole på en funksjon på mobilen, ser hun nytten av den.

- De som utvikler funksjonen mener at det er et middel som skal gjøre at man kan oppdage føflekkreft tidligere. At det skal fungere som et varsel om å gå til lege. Men for at det skal være mulig, må man være sikker på at den faktisk klarer å skille de gode og onde føflekkene, mener hun.

- Feilvurdering kan koste liv

Overlege og forsker Oluf Dimitri Røe er enig med Thune. Han mener at ideellt må den menneskelige komponenten alltid være med.

- Slike verktøy kan aldri erstatte erfaring og vurderingevne. Men som screeningverktøy og for å dobbeltsjekke legens vurderinger, kan dette være av uvurderlig betydning. Jeg tror vi får se mye av dette framover, til og med som apper, sier han.

Røe synes ikke folk selv skal diagnostisere føflekkene sine om en slik app blir tilgjengelig.

- En feilvurdering kan koste liv. Derfor må man alltid gå til legen med suspekte føflekker, sier han.

Skeptiske til mobilbruken

Norske forskere har også jobbet med å utvikle dataprogrammer som kan oppdage føflekkreft.Ved Universitetet i Bergen har de et instrument som analyserer bilder av føflekkene.

- Vi har ikke så langt tatt sikte på mobiltelefonen, men vi ser også på den muligheten. Dersom man kan bruke kamera på mobiltelefonen vil det jo bli billigere utstyr, men vi er skeptisk til resultatene, sier Jakob J. Stamnes, professor ved UiB.

Han legger til at det er vanskelig å si når det vil være realistisk å undersøke føflekkreft med mobilen i fremtiden.

- Om man skal kunne stole på det, må man utføre grundige undersøkelser som vil ta flere år, sier han.

Også Endre Rieber Sommersten, som tidligere har skrevet en doktorgrad om dette arbeidet ved UiB er skeptisk.

- Dette med mobiltelefonen blir jo på sikt tenker jeg, for kvaliteten på et mobilkamera vil jo være vesentlig dårligere enn et medisinsk kamera, sier Sommersten.

- Ha gode solvaner

Hvert år registreres rundt 1550 nye tilfeller av føflekkreft i Norge, og tallet har økt med åtte ganger så mange tilfeller fra 1953 til 2012.

På Kreftforeningen sin nettside står det at endrede solvaner er den viktigste årsaken til en økning i antall tilfeller av føflekkreft.

Ifølge foreningen skal over 90 prosent av hudkrefttilfellene ha en sammenheng med UV-stråler, som hovedsakelig kommer fra sol og solarium.

- Det viktigste du kan gjøre for å forebygge føflekkreft er å ha gode solvaner og unngå bruk av solarium, skriver de.