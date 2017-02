Amerikanske medier: Trump åpner for å gi millioner av ulovlige innvandrere lovlig opphold i USA

(Dagbladet): Donald Trump har gjentatte ganger tatt til orde for å kaste ut de ulovlige innvandrerne i USA.

Det skal dreie seg om så mange som 11 millioner.

Men estimater gjort av America Action Forum har anslått at det vil koste mellom 420 og 620 milliarder dollar å få det gjort.

Vil gi ulovlige lovlig opphold

Om det er et pengespørsmål eller ikke, er ikke godt å si på nåværende tidspunkt, men tirsdag signaliserer Trump at han er åpen for å ikke være så hard i klypa som han har lagt til rette for hittil.

Trump åpner nemlig for å gi millioner av innvandrere, som ikke har begått alvorlig kriminalitet, lovlig opphold i landet.

- Tiden er inne for en immigrasjonslov, så lenge det er kompromisser på begge sider, skal Trump ha sagt til reportere i Det hvite hus, ifølge New York Times.

Så sent som fredag i forrige uke gjentok Trump sitt løfte om å kaste ut ulovlige innvandrere, men også da var det spesifikt de som hadde begått kriminalitet han henviste til.

- Vi skal få de slemme folka ut av dette landet, folk som ikke burde være her. Enten det er narkotika, drap eller andre ting. Vi skal få de slemme folka ut. Det er de som må dra først, og jeg har sagt det fra dag én, sa Trump da han talte for den konservative konferansen CPAC.

- Immigrasjonssystemet er ødelagt

Trump signerte forrige måned en presidentordre som sa at alle ulovlige innvandrere som hadde begått kriminalitet, uansett om de har blitt tiltalt eller ikke, og alle som har forfalsket et dokument, skal deporteres.

Denne beskrivelsen innbefatter nært sagt samtlige av de 11 millionene som befinner seg i USA ulovlig.

Det hvite hus har ikke tilbakevist lekkasjene som tilsier at Trump åpner for å la ulovlige innvandrere med nogenlunde plettfri vandel få bli i landet, men visepressesjef Sarah Huckabee Sanders, sier hun ikke var tilstede under møtet tirsdag og dermed heller ikke kan bekrefte det.

- Presidenten har vært veldig klar på at immigrasjonssystemet er ødelagt og trenger en stor reform, og han har gjort det klart at han er åpen for å ha samtaler om det. Akkurat nå er hans hovedfokus, som han har gjentatt gang etter gang, grensekontroll, grensesikkerhet og å deportere kriminelle fra landet, og sørge for at landet vårt er trygt. De prioriteringene er ikke endret, sier Sanders.

Noen kan få statsborgerskap

Ifølge CNN skal Trump ikke åpne for at ulovlige innvandrere får amerikansk statsborgerskap, men at de som ikke har begått alvorlig kriminalitet skal få bo, arbeide og betale skatt i USA uten å måtte frykte deportasjon.

Men Trump vil kanskje åpne for at personer som ble bragt inn i landet ulovlig som barn, skal få mulighet til å få statsborgerskap.

Natt til onsdag skal Trump tale til Kongressen og det er ikke utenkelig at innvandring blir et av temaene Trump sneier innom.