Amnesty: 13 000 kan ha blitt drept i det syriske skrekkfengselet «slakterhuset»

(Dagbladet): Det syriske regimet har gjennomført massemord av sivile fanger i det beryktede militærfengselet Saydnaya i utkanten av Damaskus, hevder menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

I fengselet, som omtales som «slakterhuset», skal syriske myndigheter ha henrettet opp mot 13 000 personer ved henging på fem år, hevder Amnesty i en fersk rapport.

I perioden 2011 til 2015 skal myndighetene i Syria ha hengt 20-50 personer per uke i fengselet. Ifølge Amnesty finnes det «god grunn til å tro» at de angivelige henrettelsene fortsatt pågår.

- Avskyelig

Rapporten omtaler metodene som målrettede henrettelser uten lov og dom. Ifølge rapporten skal fanger ha blitt døm i rettssaker som bare varte i noen få minutter. Fangene skal angivelig ha blitt grovt torturert for å presse ut «tilståelser» av dem.

- Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.

Ifølge Amnesty skal de påståtte henrettelsene ha blitt beordret fra aller høyeste hold i Syria. Myndighetene i landet har tidligere nektet for drap og mishandling av fanger i landets fengsler.

Amnesty har registrert minst 35 forskjellig torturmetoder i Syria siden slutten av 1980-tallet, metoder som ifølge Maalouf har blitt brukt i økende grad siden borgerkrigen startet i 2011.

Amnesty har intervjuet 84 personer, blant dem tidigere insatte, vakter og ansatte i fengselsledelsen, i forbindelse med rapporten.

- Ble dømt uansett

Ifølge rapporten skal de insatte ha fått beskjed samme dag som de ble hengt, at de skulle overføres til et sivilt fengsel. Der skal de angivelig ha blitt fraktet ned i en mørk kjeller, der de ble banket i to til tre timer før sin «rettssak».

Amnesty siterer en tidligere dommer på at det ikke hadde noe å si hvordan fangene stilte seg til skyldsspørsmålet.

- Uansett om de svarte ja, eller nei, så ble de dømt. Denne rettsalen forholder seg ikke til lov og rett, sier han ifølge Amnesty.

Basert på vitneutsagn og bilder fra stedet, anslår Amnesty at mellom 5000 og 13 000 personer ble henrettet ved fengselet i løpet av en femårsperiode. Amnesty mener likevel at tallet mest trolig er nært 13 000.

