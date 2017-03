Amnesty bekymret over USAs behandling av fengslet narkobaron: - Ser ut til å være unødvendig strengt

(Dagbladet): I januar i år ble den mexikanske narkobaronen Joaquín Guzmán, bedre kjent som El Chapo, utlevert fra Mexico til USA.

Narkobaronen var etterlyst i USA for blant annet narkotikasmugling, og ble i 2013 erklært landets «folkefiende nummer én siden Al Capone».

Amnesty bekymret

Siden han ble utlevert til USA har han sittet i et fengsel i New York, og nå gir Amnesty International uttrykk for sine bekymringer for soningsforholdene til El Chapo, skriver The Guardian.

Ifølge et brev til assisterende statsadvokat Andrea Goldbarg holdes El Chapo på cella 23 timer i døgnet, med lyset skrudd på hele tiden.

En time hver dag får han trene i et lite bur, men har ikke tilgang til frisk luft eller sol.

Amnesty er «bekymret for at vilkårene Guzman er fengslet under synes å være undøvendig harde og synes å bryte med internasjonale standarder for human behandling», heter det i brevet.

De ønsker nå å få anledning til å snakke med El Chapo.

Narkobaronen har ikke fått lov til å snakke med sin kone eller andre familiemedlemmer.

Hørselshallusinasjoner

El Chapos forsvarer, Michelle Gelernt, sier forholdene overgår alle andre fengselsanstalter i landet, inkludert høysikkerhetsfengselet i Colorado, bedre kjent som Supermax.

- Guzmán blir holdt under de verste, mest restriktive vilkår sammenlignet med alle andre som er fengslet av amerikanske myndigheter for øyeblikket. Selv dømte fanger som er fengslet i det beryktede føderale Supermax-fengselet har lov til å se TV på cella, mosjonere ute der de kan snakke med andre innsatte og snakke med sine familier. Guzmán har ikke disse mulighetene, sier Gelernt.

Ifølge rettsdokumenter hevder El Chapos forsvarere at en angstlidelse narkobaronen fikk under fengselsoppholdet i hjemlandet, har forverret seg i en sånn grad at han «har problemer med å puste og har sår hals og hodepine», skriver nyhetsbyrået AP.

El Chapo skal også oppleve «hørselshallusinasjoner, og klager over at han hører musikk i cellen sin, selv når radioen hans er slått av».

Aktoratet sier at en undersøkelse gjennomført av en fengselspsykolog avslørte at El Chapo hørte en radio som ble brukt av de ansatte i fengselet.

Men, «med mindre radioen spiller mexikansk musikk, hører Guzmán ikke-eksisterende lyder», hevder forsvarerne.

Myndighetene har argumentert for at fengslingsforholdene er passende, med tanke på at El Chapo rømte fra fengsel i Mexico to ganger.

Rømningsekspert

Guzmàn, som også er kjent under navnet «småen» og «den mektigste narkobaronen i verden», var en av verdens mest ettersøkte menn og hadde gjemt seg utrolige steder da han ble pågrepet i 2014.

Narkobaronen, som skal være god for ca. 8 milliarder kroner, klarte på sensasjonelt vis å rømme fra høysikkerhetsfengselet Altiplano ett år seinere, i juli 2015, gjennom en flere kilometer lang tunnel fra badet på cellen sin.

El Chapo ble pågrepet igjen i en storstilt militæraksjon 8.januar i fjor, der fem mennesker ble drept i en skuddveksling. Pågripelsen skjedde etter at 59-åringen noen uker i forveien var intervjuet inne i jungelen av den amerikanske skuespilleren Sean Penn, på oppdrag for magasinet Rolling Stone.

El Chapo ledet det mektige Sinaloa-kartellet, som ifølge amerikanske myndigheter har smuglet «hundretusenvis av kilo» kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

El Chapo skal også ha leid inn leiemordere til kidnapping, drap og tortur.