Amra og Bahiya er på flukt igjen. For 5. gang

(Dagbladet): Etter at slaget om Aleppo var over på slutten av fjoråret, har Syria-krigen vært mindre i nyhetsbildet. Det betyr ikke at situasjonen er stille i det krigsherjede landet.

- FN er bekymret over voldsopptrappingen i Dera'a-regionen. Kamper mellom ulike grupper gjør at palestinske flyktninger igjen må flykte. Flere palestinere er drept de siste ukene, sier Chris Gunness, talsperson for FN-organisasjonen UNWRA.

IS-kontroll sør-vest i Syria

Bare de siste tre dagene har UNWRA hjulpet mer enn 200 palestinske flyktningfamilier, som hadde flyktet fra landsbyen Jilin, 25 kilometer vest for Dera'a by.

De palestinske flyktningene bor i landsbyer som ligger mellom Golanhøydene og Dera'a. Her har lokale grupper som støtter IS kontrollen, men er stadig i kamper med Assad-kontrollerte styrker. Her bor rundt 3000 palestinske flyktningfamilier, ifølge UNWRA.

- Over 90 prosent av de palestinske flyktningene som bor i Jilin har nå flyktet fra hjemmene siden de voldelige kampene startet 20. februar. To UNWRA-skoler i landsbyen er også stengt, fortsetter Gunness.

Tvunget på flukt

På grunn av de stadige kampene i området, er det en rekke familier som ikke får hjelp fra noen. Ei heller FN.

- Derfor blir noen av flyktningfamiliene tvunget til å flykte mot Dera'a. Men turen kan ta over åtte timer, og er veldig farlig, sier Gunness.

Han viser til at flere sivile syrere og palestinere har blitt drept på veien fra de IS-kontrollerte områdene og til Dera'a.

På flukt for femte gang

Dagbladet var i Syria og Dera'a i januar. Da møtte vi en rekke palestinske flyktninger i et iskaldt og møbelfritt fireetasjers hus.

- De kaller oss Golan-gjengen. For familiene våre flyktet fra Golanhøyden i 1967, da det var krig der, forteller Bahiya AlYousef.

Sjøl er den 51-årige kvinnen født på Golan - og er den i huset som har flyktet mest i sitt liv. I hvert fall blant Golan-gjengen.

- Livet er vanskelig, og vi får det verre for hver gang vi flykter. Foreldrene mine fortalte om det gode liv, med hus og hage. Dyr, frukt og grønnsaker. Og bugnende bord. Her har vi ikke en gang bord, sier hun.

Alt blir verre

For hver gang folk flykter på grunn av borgerkrigen i Syria, blir situasjonen verre. Syrernes forventede livslengde har stupt fra 70 år før krigen - og til 55 år i dag, ifølge FN.

- De fleste flyktningene i Syria har flyktet flere ganger: Først får krigen folk til å flykte til steder i nærheten av sine hjem. Deretter drar folk til venner eller familie, men må ofte flykte igjen. Folks oppsparte midler er brukt opp på veien, og situasjonen for flyktningene er veldig, veldig vanskelig, sa Charmain Mohamed, Flyktninghjelpens Syria-rådgiver, til Dagbladet tidligere i år.

- For hver gang vi flykter, må vi starte på bunn. Vi er over 20 personer her i bygningen, og bare en av oss har jobb. Hun er lærer, og tjener 42 000 syriske pund (88 dollars, journ.anm.) i måneden. Så vi er mye sultne, sier Bahiya AlYousef.

- Optimist

Det syriske Assad-regimet har kontroll over Dera'a by, men er omringet av ulike væpnede grupper, både vest, øst og sør for byen. Da Dagbladet var i byen, merket vi nettopp det. Byens sykehus hadde sandsekker i vinduer for å unngå at skudd kommer inn. En barneskole hadde bare dager tidligere blitt truffet av en rakett, og flere barn ble drept.

- Sikkerheten er bra i dag. Det slo en rakett inn i bygget vi er i for få dager siden, men nå er det bra. Velkommen skal dere være. Dere er nå ankommet byen som er kjent for alle de gode jordbruksproduktene dere spiser i Damaskus, sa den smilende guvernøren, Muhammad AlHanous.

Han forteller at IS og andre islamske ekstremister er de som skaper problemer i Syria, men har stor tro på at en fred snart vil komme.

- Vi håper at krigen snart blir over. Dera'a hadde opprinnelig 450 000 innbyggere. Nå har vi en halv million flyktninger på toppen. Det sier seg sjøl at alle sliter. Men vi syrere er optimister. Det blir fred til slutt, sier han.

Inntil en fred inntar Syria, ber FN alle parter i Syria-konflikten om å la sivilbefolkningen få reise i fred - og få tilgang til mat, rent vann og livsnødvendige tjenester.

- FN gjentar: Alle parter i Syria-konflikten må respektere internasjonale regler for krig. De må beskytte sivile og la dem få reise fritt, i tillegg til at de må få tilgang til helsetjenester, mat og andre livsnødvendige ting, sier Gunness.

