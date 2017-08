Analytiker om Norwegian: - Verdensrekord i dårlige marginer

Finansavisen: Norne Securities gjør helomvending i sin dekning av Norwegian og omgjør kjøpsanbefalingen på 215 til en salgsanbefaling på 150. Analysesjef Karl-Johan Molnes mener lønnsomheten er for svak, skriver Finansavisen.

Kostnadene høyere enn inntektene

- Inntektene pr. ledige setekilometer bør ligge 15 til 20 prosent over kostnadene for at et flyselskap skal ha god lønnsomhet. Hos Norwegian er det nesten motsatt åtte måneder i året, med kostnadene 15 til 20 prosent over inntektene, sier Molnes, og fortsetter:

- Norwegian bør begynne å forbedre lønnsomheten med én gang, for det de holder på med nå er nesten verdensrekord i dårlige marginer for et flyselskap som later som om alt er OK, sier han.

Når Finansavisen spør finansdirektør Tore Østby om selskapet er tilfreds med marginene, svarer han følgende:

– Vi vil ikke kommentere noe særlig om resultatet vårt nå. Vi har hatt høyere kostnader fordi vi har bygget opp selskapet, og det har vi informert markedet om. Vi har kostnader nå som skal bli inntekter i fremtiden, forsikrer Østby.

Hinter om feilberegninger

Fredag kom trafikktallene for flyselskapet, og de viste blant annet at yielden falt seks prosent per passasjer.

Molnes viser til at kostnadsveksten har vært høy i Norwegian, og mener selskapet feilvurderte hvor store kostnadene kom til å bli.

- Jeg tror de har regnet feil på kostnadene, sier han og påpeker at selskapet ikke kan ha gått på slike tap uten at styret har gjort en feilvurdering.

