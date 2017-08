Andrejs Vilks fikk norske skattepenger for å spre russisk løgnpropaganda og høyreekstrem hets

RIGA I LATVIA (Dagbladet): - Først lærer de å massere barnas kjønnsorgan fra de er ett til tre år. Det er spesielt anbefalt for fedre å ta på vaginaen og klitorisen til deres døtre, sier professor og kriminolog Andrejs Vilks.

Det er 4. desember 2013 og professor Vilks står på scenen i det ærverdige rådhuset i Riga, Latvias hovedstad.

Blant publikum er det flere hundre latviske lærere og offentlig ansatte. De skal lære om likestilling og kjønnspolitikk.

Det er Norge som har finansiert konferansen, som oppgis å skulle «spre kunnskap om god offentlig styring og likestilling».

Arrangørene har fått over 100 000 EØS-kroner fra Norge, Liechtenstein og Island. Men det er ikke godord som blir sagt om Norge og EU fra scenen.

Ifølge foredragsholder Andrej Vilks er Norge et paradis for pedofile.

EU, hevder han, slåss for at pedofili skal bli lovlig.

- Hva skal straffen for seksuelt misbruk av barn være? Bør det være som i Norge, Tyskland og andre europeiske land? Eller bør det være tøffere, spør Vilks fra podiet.

Norsk bistand

Hvert år gir Norge tre milliarder kroner til en utvalgt gruppe EU-land, som en del av EØS-avtalen.

EØS-midlene er vår «medlemsavgift» for å ha en handelsavtale med EU. Også Island og Liechtenstein er med i ordningen.

De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til totalt 16 land i Europa.

Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.

I 2013 ga Norge og EØS-fondet 38 447 euro, over 360 000 norske kroner i dagens verdi, til programmet «Sivilsamfunnets deltakelse i beslutningsprosesser som gjelder likestilling» i Latvia.

En av organisasjonen som fikk en andel av disse pengene heter «Asociacija Gimene». På norsk: «Familie-organisasjonen».

Familie-organisasjonen fikk drøyt 100 000 kroner (10 794 euro) for å arrangere konferansen «Likestilling i undervisningen».

Konferansen skulle starte en debatt om «hvordan likestillingen skulle implementeres i skolen».

- Homohets

Organisasjonen er beryktet for sine anti-feministiske og konservative holdninger, og jobber aktivt mot det de kaller for «genderisme», at kjønn er noe man kan velge.

Uklare kjønnsroller fører til seksuell vold og overgrep, mener organisasjonen. I 2014 skrev Aftenposten at «Familie-organisasjonen» måtte betale tilbake pengene til Norge på grunn av «homohets».

Men i virkeligheten fikk organisasjonen beholde pengene de hadde fått, og dette ble også starten på en større hetskampanje mot Norge.

Dagbladet har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Familie-organisasjonen, men så langt har de ikke svart på Dagbladets spørsmål. De har heller ikke villet møte Dagbladet for et intervju.

Tøypeniser og vaginaer

Vilks, som fikk penger for å fortelle om likestilling, sier «han bare ønsket å spre informasjon».

- Men hvor har du hentet informasjonen din fra?

- Fra nettet.

- Men hvor da?

- Det husker jeg ikke. Men jeg kan vise dere.

- Gjerne det.

Vilks tar oss med bort til datamaskinen som står på pulten hans.

Vilks setter seg ned og taster inn i søkefeltet i Google: «Sex Box», «Children Sex» og andre sexrelaterte ord.

Mer og mer irritert blar han seg gjennom mer og mer suspekte nettsider. - Her for eksempel, sier han og viser bilder fra et nettforum.

Der er det lagt ut bilder av en tøyvagina og tøypenis som visstnok brukes til seksualundervisning på vestlige barnehager.

- Men hvordan kan du vite at dette bildet er ekte?

- Det viktigste er ikke hvor bildet kommer fra. Det viktigste er å få oppmerksomheten fra publikum om sexovergrep mot barn.

- Som professor og dekanus, hvordan ville du reagert på en slik argumentasjon fra studentene dine: «Det er ikke viktig hvor bildene kommer fra, det viktigste er å få oppmerksomhet»?

- Hvis dette er falsk informasjon, så får du bevise det! Det er ikke min oppgave.

- Så det er opp til meg å bevise at din informasjon er sann?

- Ja.

Russiske kilder

Dagbladet har fått tak i en kopi av presentasjonen Vilks holdt for de latviske lærere i 2013, og har gått gjennom kildene der Vilks hentet informasjon.

For eksempel er det klart at Vilks har hentet mye av informasjonen sin fra russiske nettsider, blant annet et blogginnlegg med tittelen «Hvorfor Norge har blitt et fristed for pedofile».

I den russiske artikkelen påstås det blant annet:

10 prosent av alle nordmenn er pedofile

Jens Stoltenberg er pedofil og slåss for mer pedofili

Norge ønsker mer pedofil-turisme: «Norge inviterer sexturister som vil ha moro med barn».

Mye av foredraget sitt har Vilks også hentet fra en nettside som heter European Union Times, som er en høyreekstrem nettside.

Under foredraget påstår Vilks at EU jobber for å legalisere pedofili.

Professoren lar være å nevne hva som står i andre avsnitt i nettartikkelen:

«Hvorfor stemmer noen fortsatt på disse drittsekkene? Neste gang må vi alle stemme på NASJONALISTISKE (ekstreme høyre) POLITISKE PARTIER som kan føre oss tilbake til normaliteten».

En god investering?

I presentasjonen siterer også Vilks en annen høyreekstrem antihomoaktvist, nemlig Judith Reisman, som er mest kjent for sin kampanje for å stemple Alfred Kinsey, verdens mest kjente sexolog, som pedofil.

Reisman er også kjent for å mene at homobevegelsen i Tyskland la grunnlag for Nazipartiet og Holocaust, og hun har sammenlignet homoseksuelle grupper med Hitler-ungdommen.

- Hvis denne presentasjonen på noen som helst måte har ført til negative holdninger til nordmenn, vil jeg beklage, sier Vilks til Dagbladet når vi konfronterer han med at flere av opplysningene er hentet fra russiske konspirasjonsider og høyreekstreme nettaviser.

- Har dette vært en god investering for norske skattebetalere? Å gi deg penger for å holde dette foredraget for latviske lærere?

- Hva syns du? Hvis du mener at jeg skal betale tilbake pengene til Norge, så har ikke jeg noe problem med å betale de tilbake.

Dagbladet har sendt Vilks flere e-poster hvor vi redegjør for hva vi har funnet ut om hans presentasjon. Han sier til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

- Sorte får

- Det vil alltid være sorte får, sier Alda Sebre, leder for prosjektavdelingen hos Sabiedribas integracijas fonds (SIF). Det er denne organisasjonen som har ansvar for å fordele midlene videre.

Siden 2012 har de hatt ansvar for dele ut 11 millioner euro, mer enn 100 norske EØS-millioner. Og det var de som valgte å gi over 100 000 kroner til likestillingskonferansen.

Da den norske ambassaden fikk en bekymringsmelding fra det latviske helsedepartementet etter konferansen, ble SIF spurt om innholdet på konferansen.

«I løpet av konferansen eller under foredragene (…) ble ingen kontroversielle idéer eller fakta identifisert som ville vært i strid med likestillingsprinsipper eller undergrave Latvias nåværende eller EUs sitt likestillingssyn (…) Det var verken ekstremistisk propaganda eller bevisst invitasjon til hat mellom spesielle grupper i samfunnet».

Det skrev leder for SIF Aija Bauere til granskningsmyndighetene 6. februar 2014. Brevet ble sendt videre til norske myndigheter.

På spørsmål om hvorfor SIF mente det ikke var noe kontroversielt som ble presentert under konferansen, har de skrevet en lengre redegjørelse til Dagbladet.

«Dette var basert på følgende momenter: Konferansen var åpen for alle og alle hadde mulighet til å fremme sin mening om likestillingsprinsipper i utdanningssystemet. Det bør være åpenhet om forskjellige meninger. Ingen av prosjektene bør diskrimineres på grunn av forskjellig politisk syn. Vi hadde heller ikke noe rettslig grunnlag for å stoppe konferansen.»

- I strid med menneskerettigheter

Sekretariatet til de norske EØS-midlene, Financial Mechanism Office (FMO), vedtok siden at pengene skulle tilbakebetales fordi konferansen var «i strid med grunnleggende menneskerettigheter og det vi til dags dato har oppnådd på likestillingfeltet».

SIF sa opp kontrakten med Familie-organisasjonen, og krevde pengene tilbake.

Familie-organisasjonen godtok ikke dette, og gikk til rettsak mot SIF. De vant til slutt, og fikk lov til å beholde 8 017 euro (75 000 kroner i dagens verdi) som de hadde brukt på konferansen (de måtte betale tilbake 2 776 euro).

- Viser at systemet fungerer

«Artiklene i Dagbladet viser at systemet for oppfølging og kontroll med bruk av EØS-midlene fungerer», skriver kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartemnetet, Astrid Sehl, til Dagbladet.

«Norge har fått tilbake alle pengene som var satt av til prosjektet. Resultatet ble til slutt at prosjektpromotøren har betalt tilbake EUR 2,776.57, og at den latviske stat måtte dekke det resterende beløp EUR 8,017.64. Således er det latviske skattebetalere som har finansiert prosjektet. Vi har ingen kommentarer til hvordan saken ble behandlet i det latviske rettssystemet. Det viktigste for oss er at ingen norske skattekroner er brukt på prosjektet», skriver Sehl videre.

- Selv om latviske myndigheter tilbakebetalte penger, så har jo rent faktisk pengene gått til å spre løgn og hat. Skaden har skjedd. Hva synes dere om det?

«Vi reagerte da vi ble klar over hele innholdet på konferansen, der visse deler var fullstendig uakseptable. Prosjektet ble stoppet og vi krevde å få tilbake de cirka 90.000 norske kronene som var tildelt prosjektet. Norske penger har altså ikke gått med til å spre hat og løgner om Norge og EU», skriver Sehl fra Utenriksdepartement.

Resultatet av at norske EØS-midler ble gitt til Latvia for å støtte likestilling ble altså dette:

De som lærte latviske lærere at Norge og EU organiserer overgrep mot sine barn fikk beholde pengene sine.

Latviske skattebetalere måtte dekke pengene som ble krevd fra Norge.

Siden 2013 har latviske medier og sosiale medier være overfylt av hat mot norske myndigheter, hvor mange av de påstandene som ble presentert under konferansen har blitt gjentatt.

Norge forhandler akkurat nå med Latvia om en ny periode. Når kontrakten har blitt undertegnet så vil forvaltning av nye 100 millioner kroner bli satt ut på anbud.

SIF sier til Dagbladet at de håper at de på nytt vil få ansvar for norske EØS-midler.

Journalist Janis Zvers har bidratt til denne artikkelen som researcher og oversetter.

EØS-pengene Hvert år gir Norge om lag tre milliarder kroner til EU-land som en del av EØS-avtalen. Dette er vår frivillige «medlemsavgift» som en del av handelsavtalen med EU. Også Island og Liechtenstein er med på ordningen. De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa. Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen. I en ny serie avdekker Dagbladet hvordan norske EØS-midler blir stjålet og misbrukt - og hvordan pengebruken blir holdt skjult for den norske offentligheten. Kilde: Wikipedia og EEA grants.