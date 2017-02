Aner ikke hvem som eier Jæren-havarert skip. Skipet har heller ikke godkjenning til å seile

Beredskapen i forbindelse med lasteskipet Tide Carrier ble trappet ned onsdag kveld. På grunn av sterk vind vil ikke skipet kunne slepes før torsdag.

Tide Carrier har drevet i sjøen siden onsdag formiddag etter motorstopp. Skipet ligger på ankrene rundt 100 meter fra land ved Feistein fyr, med to slepebåter som skal holde fartøyet i ro. Det er vestlig liten storm i området, ifølge Yr , og før vinden avtar er det ikke aktuelt å slepe båten noe sted.

- Jeg har nettopp snakket med mannskapet som er om bord, og deres vurdering er at det ikke er forsvarlig å gå i gang med sleping i kveld og natt, sier Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

En ny vurdering gjøres torsdag morgen. Inntil da blir oppgaven å unngå skader og at skipet driver nærmere land.

Problemer

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på 40 796 tonn dødvekt. Det var på vei til Høylandsbygd da Redningssentralen fikk beskjed om problemer klokka 10.48 onsdag.

- Da hadde fartøyet motorstopp og lå og drev i sjøen. Så slapp de ankrene, før de fikk start igjen. Deretter ble det motorstopp på ny, opplyste redningsleder Jan Lillebø.

Én i mannskapet ble fløyet i land etter å ha fått en bruddskade i foten, og i alt fem av mannskapet er fløyet til Sola. Natt til torsdag var det 17 personer igjen på lasteskipet – 14 fra mannskapet, to slepespesialister og en los.

Uklare eierforhold

I 18-tiden onsdag ble de to slepespesialistene satt om bord for å finne ut om lastebåten kunne slepes under de rådende værforholdene. Egentlig er slike avgjørelser reders ansvar, men i den situasjonen «Tide Carrier» er i, har det ikke vært tid til å vente til reder er sporet opp.

Samtidig jobbet både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet med å finne ut hvem som eier båten nå.

- Det arbeidet pågår fortsatt, vi vet heller ikke hvor, eller om skipet er forsikret. Vi er i kontakt med alle de store internasjonale forsikringsselskapene, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Stavanger Aftenblad.

- Ressurser i denne sammenheng er slepebåter. Formaliteter, som hvem som tar regningen, det tar vi i etterkant, sier Ly.

Godkjenning inndratt

Avisen melder at «Tide Carrier» har ligget i opplag en lengre periode under navnet «Eide Carrier», eid av Eide Marine Services AS og registrert hos den norske stiftelsen DNV-GL, tidligere Det Norske Veritas. Tidligere i måneden forlot skipet havn, men fikk da sin godkjenning inndratt:

- Skipet mistet alle sine klassesertifikat hos oss 14. februar. Grunnen til det er at skipet har vært i opplag i en lengre periode, når det da skal ut, så skal det gjennomføres en grundig inspeksjon. Når skipet forlot havna det har vært i opplag, uten at vi fikk inspisere det, trakk vi klassifiseringen automatisk, sier kommunikasjonsdirektør for maritim virksomhet i DNV-GL, Per Wiggo Richardsen.

Ifølge ship-info.com skipet eiere fra Eide Marine Services AS til Julia Shipping AS i februar, og navnet ble på et tidspunkt endret fra «Eide Carrier» til «Tide Carrier». Det er ikke sikkert om «Tide carrier» er klassifisert nå.

Et skip må ha klasse for å få lov til å seile i internasjonalt farvann.

(NTB)