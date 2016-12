Anerkjent historiker: Tredje verdenskrig har allerede begynt

(Dagbladet): Da den russiske ambassadøren, Andrej Karlov, ble skutt og drept i Tyrkia sist mandag fryktet flere kommentatorer at drapet skulle eskalere konflikten mellom Russland og Nato. Noen sammenlignet det til og med med drapet på Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914, som startet første verdenskrig.

I stedet ser det ut som drapet har styrket forholdet mellom Russland og Tyrkia, men på vei inn i 2017 er det flere grunner til å være bekymret.

17. desember lagde det amerikanske tidsskriftet The National Interest en liste over de fem stedene en verdenskrig kan starte i 2017.

Stedene de ramset opp var: Syria, Korea, Cyberspace, Sør-Asia og Østersjøen.

Er det noen grunn til å være redd for en tredje verdenskrig? Flere og flere argumenterer for det. Noen mener til og med at krigen allerede har startet.

- Det har begynt

Krigen i Syria, internasjonal terror, og Russland og andre autoritære lands framferd har satt i gang «en destruktiv prosess som ingen av stormaktene har kontroll over».

Det er konklusjonen til den kjente svenske historikeren, Wilhelm Agrell. Han er professor i etterretningsanalyse ved Universitetet i Lund i Sverige.

I et intervju med den danske avisa Weekendavisen blir professoren spurt:

«Mener du at Den tredje verdenskrigen allerede har begynt, eller at den vil komme?»

«Den har begynt. Vi er hvert fall nådd så langt i denne prosessen, at vi ikke lenger kan regne med at det ikke blir krig. »

- Lister seg innpå

Agrell er en av Sveriges mest kjente forskere innenfor fred- og konflikthistorie, og tidligere i år ga han ut boka «Det säkra landet?», hvor han analysere Sveriges forsvarsevne.

«Den tredje verdenskrigen annonseres ikke ved at kirkeklokkene ringer, som den gjorde i august 1914. Den lister seg innpå oss», sier Agrell, som omtaler Syria-krigen som «en liten verdenskrig i miniatyr».

Fredens illusjoner

I boka «Det säkra landet?» skildrer han en utvikling han kaller for «fredens illusjoner», en tro på en permanent fredsperiode.

«Jeg ville beskrive en periode, som man nå kan kalle for en mellomkrigstid, en lykkelig tid, som begynner med Berlinmurens fall i 1989, og slutter vinteren 2014 med Russlands annektering av Krim», sier Agrell til Weekendavisen.

Verdenskriger starter ofte som mindre regionale konflikter, argumentere Agrell.

Slik som Hitlers Tyskland, Mussolinis Italia og Stalins Sovjetunionen førte en stedfortrederkrig i Spania på 30-tallet, fører Saudi-Arabia, Iran og Russland en stedfortrederkrig i Syria.

EU og USA står maktesløse utenfor og ser på, forteller professoren. Han peker på at flere av de vesteuropeiske landene som Sverige, Danmark og andre EU-land er dårlig rustet til å forsvare seg i en ny storkonflikt.

«Vi er på vei inn i den perioden som følger etter mellomkrigstiden. Vi vet bare ikke helt ennå hva det er for en slags krig vi kommer til å oppleve».

Men...

Er det ingen lysepunkter for det nye året?

«2016 var det første året på lenge hvor ingen nye kriger eller væpnede konflikter brøt ut», skriver nyhetsbyrået NTB i dag.

Dagen etter at intervjuet med Agrell ble publisert i Danmark, lanserte Universitetet i Hamburg en ny studie som gir grunn til håp. Undersøkelse viser at ingen nye kriger startet i 2016. Forskerne kan også melde at flere konflikter ble trappet ned i løpet av året som har gått.

Wilhelm Agrell har ikke svart på Dagbladet henvendelser.