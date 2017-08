Angrep Barcelona-turistbuss og ramponerte restaurant på Mallorca: - Det vil skje igjen

(Dagbladet): Den politiske ungdomsgruppa Arran har den siste tida publisert skremmende videoer fra angrep mot restauranter på Mallorca og mot en turistbuss i Barcelona.

Gruppa stoppet en guidet buss og hamret løs på vinduene. På fortausrestauranter i Mallorca knuste de ruter samtidig som de sprayet ned nærliggende murvegger.

- Jeg trodde det var et terrorangrep, sier en av passasjerene på turistbussen, Andrew Carey til The Telegraph.

Ifølge The Sunday Times advares nå britiske turister om å være årvåkne ettersom gruppa har lovet flere nye angrep.

- Dreper nabolagene

Arran er et ungdomsparti tilknyttet det venstreradikale partiet som ønsker et selvstendig Catalonia. De vil også knuse det kapitalistiske systemet.

Under noen av de voldelige protestene har gruppa proklamert at «masseturisme dreper nabolagene, ødelegger områdene og fører arbeiderklassen inn i elendigheten».

På Twitter-kontoen sin hevder gruppa at de vil stoppe masseturismen som «ødelegger» Mallorca og «knuser» arbeiderklassen i Catalonia, der hovedstaden Barcelona er under press fra masseturismen.

«Turisme dreper byene, turister kom dere hjem, turister er ikke velkomne», er blant slagordene Arran har tagget på vegger i de spanske ferieparadisene.

- Vil skje i framtida

Nå har en av Arran-gruppas ledere, Laura Flores, snakket med den britiske avisa The Times. Hun advarer om flere angrep.

- Vi kan ikke utelukke flere angrep. Det har vært angrep tidligere og det vil skje igjen, sier hun til avisa.

I intervjuet peker hun på at hun mener turisme gjør byene for dyre, at fastboende blir presset ut av boligene sine og at arbeidsfolk blir utnyttet til å jobbe altfor mye i lavtlønnede jobber.

Gruppa har også ødelagt dekkene på flere turistsykler i Barcelona, skriver Daily Mail - og de skal også ha knust vinduene på flere femstjerners hoteller. Turistsyklene har tidligere skapt reaskjoner blant lokalbefolkningen, ettersom det er mangel på parkeringsplasser til lokale sykler i byen, ifølge avisa.

- Turister er lette mål

Dette er ikke første gang lokale i Barcelona demonstrerer. I januar i år sto flere i den kjente gågata La Rambla med plakater der det sto: «Stopp masseturisme og boligspekulanter». I den populære storbyen har boligprisene økt som følge av turiststrømmen.

Åsa Grahn er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker blant annet på turisme og turistenes motivasjon. Hun ferierer selv i Spania når Dagbladet snakker med henne søndag, men har holdt seg unna de mest turistifiserte områdene.

- Det er tragisk at det går ut over turistene. Det handler jo mer om myndighetene og dårlig planlegging at det er blitt slik, sier hun til Dagbladet om de voldelige protestene.

- Turister er lette mål, og dette kan føre til at vi flytter på oss og problemene havner på andre steder. Det er alvorlig når de truer, og det kan jo virke skremmenede, sier hun.

Turismefobi

Hun har tidligere fortalt Dagbladet at befolkningen i blant annet Barcelona har utviklet turismefobi på grunn av de store massene, men understreker at Spania i utgangspunktet er veldig trygt å reise i.

- Dette må myndigheten få en slutt på en måte. De går gjennom vanskelige problemer i mange av områdene. Samtidig har de latt det gå så langt som det har gjort, sier hun.

Det er utfordringer knyttet til masseturisme flere steder i Spania. Boligprisene presses opp og lokalbefolkningen presses ut.

- Det er mye trøbbel, og jeg tror dessverre vi har mye skyld for det. Med for eksempel AirBnb har vi fått tilgang på vanlige boliger og presser dermed ut befolkningen. Dessuten er vi blitt mye mer synlig enn da vi holdt oss inne på resorten, sier hun.

Hun mener det meste handler om dårlig planlegging fra myndighetene. Spanske myndigheter har signalisert sterkere regulering som blant annet vil gjøre utleie vanskeligere.

- Problemene oppstår når massene kommer, men de tar grep nå.

- Ikke et stort problem

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving sier at ingen av deres reisende verken har opplevd eller kommentert noe vedrørende turistopprøret i Barcelona i løpet av sommeren.

- Vi opplever ikke dette som noe stort problem. Vi følger alltid UDs reiseråd, og så lenge de ikke fraråder reiser noe sted, gjør heller ikke vi det, sier Løkaas Fossum til Dagbladet.

Hun forteller at Ving opplever at Barcelona er en like populær feriedestinasjon nå, som byen alltid har vært.

- Vi har ikke merket noen nedgang i etterspørselen, sier Fossum.

«Spania er i alminnelighet et sikkert land å ferdes i som turist. Man bør allikevel ta sine forholdsregler for å unngå lommetyverier og annen kriminalitet, og utvise normal forsiktighet på kvelder og netter», skriver utenriksdepartementet på sine nettsider.