Angrep mot luksushotell i Malis hovedstad - minst to drept

Maliske soldater og franske antiterrorstyrker har rykket ut til luksushotellet Le Campement i utkanten av Bamako som i kveld skal ha blitt angrepet.

Myndighetene mistenker at jihadister står bak angrepet.

BREAKING: UN mission official: Terror attack underway at resort area in Mali's capital; casualties, hostages reported. — The Associated Press (@AP) June 18, 2017

En talsperson fra FN sier ifølge nyhetsbyrået Associated Press at det dreier seg om et terrorangrep. Personer skal være såret, og det er også blitt tatt gisler, melder AP.

AFP siterer landets sikkerhetsminister og melder om at to mennesker skal være drept i angrepet. Nyhetsbyrået skriver også at 20 gisler skal være løslatt.

#UPDATE About 20 hostages seized in Bamako resort attack are freed, according to security minister — AFP news agency (@AFP) June 18, 2017

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det luksushotellet Le Campement i Dougourakoro øst for hovedstaden Bamako som er under angrep.

Minst en bygning brenner, og innbyggerne i nærheten kunne høre lyden av skudd.

- Sikkerhetsstyrker er på plass. Situasjonen er under kontroll, sa Baba Cisse i Malis sikkerhetsdepartement på telefon til nyhetsbyrået Reuters.

Hotellkomplekset Le Campement resort ligger like øst for hovedstaden og er populært blant diplomater og andre utlendinger i Mali, skriver NTB.

En representant for FN-styrkene sier at representanter fra de franske styrkene i Mali, EU og FN var på hotellet denne helga.



Siden 2013 har Mali vært åsted for en rekke angrep fra islamistiske ekstremister, blant annet rettet mot FN-styrken MINUSMA.

I 2015 ble 20 mennesker ble drept i et angrep på Radisson Blue Hotel i Bamako. Den væpnede islamistgruppen Al-Mourabitoun hevdet å ha gjennomført angrepet med støtte fra gruppen al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM).

(NTB/Dagbladet)