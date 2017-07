Angrep på Israel-ambassade i Jordan

(Dagbladet): - En jordaner er drept og en israeler skadd inne på den israelske ambassaden i Amman, Jordans hovedstad, i kveld, melder Le Parisien.

Israelske myndigheter evakuerer nå sitt ambassade-personale, ifølge BBC. Den israelske ambassaden er sterkt beskyttet, og ligger i Rabiyeh, ett av Ammans bedre strøk. Israelske myndigheter har ikke kommet med noen kommentarer ennå.

Fredag demonstrerte tusenvis av jordanere mot Israel i Amman.

Årsaken er at Israel har plassert metalldetektorer og overtatt vaktholdet til Haram al-Sharif, eller Tempelhøyden, som jødene kaller den.

Området er et av verdens helligste og mest konfliktfylte steder, og er hellig for jøder, muslimer og kristne. Her var jødenes hellige tempel - og her står muslimenes like hellige gudshus: al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.

Demonstrantenes slagord var som følger:

«Vi skal dra til al-Aqsa», med referanse til muslimenes helligste sted i Øst-Jerusalem, etter Mekka og Medina i Saudi Arabia.