- Angriper i Hurghada hadde bånd til IS - og plettfritt rulleblad

Den egyptiske mannen som drepte to tyske turister på en strand i Hurghada ved Rødehavet fredag, hadde forbindelser til IS, sier etterforskerne.

- Han kommuniserte med organisasjonen på IS og fikk i oppdrag å angripe utenlandske turister på strendene i feriebyen Hurghada, sier en kilde som står etterforskningen nær.

Hittil har det ikke kommet noen signaler fra IS om at de påtar seg ansvaret for angrepet, der to kvinnelige turister ble drept og fire andre såret.

Tyske myndigheter bekreftet lørdag at de to drepte var tyske statsborgere. Blant de sårede, som også var kvinner, var det to armenere og en tsjekker.

De beste skussmål

Attentatmannen var den 28 år gamle studenten Abdel-Rahman Shaaban fra Kafr al-Sheikh i Nildeltaet.

Han har ikke kriminelt rulleblad og får de beste skussmål fra andre i hjembyen.

Shaaban kom til Hurghada fredag morgen og kjøpte en kniv før han svømte fra en offentlig strand til hotellstranden der han angrep badegjestene.

Bare utlendinger

Vitner forteller at han hadde en klar intensjon om å angripe utlendinger. De sier han ropte at egyptere skulle holde seg unna, for han var ikke ute etter dem.

Han prøvde å stikke av, men ble arrestert og satt lørdag i avhør.

Angrepet skjedde bare få timer etter at fem politimenn ble drept i et angrep på bilen deres i Giza utenfor Kairo.

Egypts turistindustri har ligget nede de siste årene som følge av kuppet mot president Mohamed Mursi og en rekke terrorangrep, blant dem nedskytingen av et russisk fly med 224 passasjerer over Sinaihalvøya i 2015.

(NTB-AFP-DPA).