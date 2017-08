(Dagbladet): - Mange barn blir interessert i tyskerne og nazismen fordi de er interessert i andre verdenskrig. Men James gikk mye lenger, sier Derek Weimer til Cincinnati Enquirer.

Personen læreren forteller om er James Alex Fields, 20-åringen som er siktet for å ha drept 32 år gamle Heather Heyer og skadd 19 andre.

Dette da han i lørdag kjørte en bil inn i en folkemengde i Charlottesville.

- Jeg føler at jeg feilet. Det gjorde vi alle sammen. Han var intelligent, men hadde vrangforestillinger, legger Weimer til om sin tidligere elev ved Cooper High School i Kentucky-byen Cincinnati.

Opptatt av Hitler

Der skal Fields ha utviklet en sterk interesse for nazismen, og særlig Adolf Hitler.

Sistnevnte skal, ifølge Weimer, ha vært tema for en stil som sjokkert lærerne da Fields leverte den som et svar på en oppgave.

Ifølge New York Daily News skal Weimer også ha hevdet at Fields på et tidspunkt gikk på medisiner mot psykose.

- Den perfekte stormen, sier læreren om kombinasjonen av dette og de politiske oppfatningene til James Alex Fields.

Rammet motdemonstranter

20-åringen skal, ifølge Associated Press, i en høring senere i dag.

Nyhetsbyrået har ikke fått oppgitt noe navn på en forsvarer for Fields i forbindelse med handlingene lørdag. De rammet motdemonstranter under en demonstrasjon i Charlottesville.

Den ble holdt av såkalte hvite nasjonalister, og inkluderte blant annet nynazister.

- Jeg trodde demonstrasjonen hadde noe med Donald Trump å gjøre. Jeg forsøker å ikke blande meg inn i hans politiske synspunkter, har moren til Fields tidligere fortalt Toledo Blade.

Rystet mor

Moren skal ha vært sterkt rystet over at sønnen nå er drapssiktet, og forteller at hun fikk en tekstmelding fra Fields samme dag.

Der sto det at han skulle på et «alt-right»-arrangement, og at han derfor hadde satt av et kjæledyr hos henne.

- Jeg ba ham demonstrere fredfullt, og om å være forsiktig, uttalte kvinnen, ifølge lokalavisa.