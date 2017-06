Ankedomstol: Drapstilståelsen til Brendan Dassey fra «Making a Murderer» må settes til side

(Dagbladet): En amerikansk ankedomstol har avvist påtalemyndighetens anke, etter at en føderal domstol i fjor høst opphevet drapsdommen mot Brendan Dassey, kjent fra den populære dokumentarserien «Making a Murderer».

Dassey er nevøen til Netflix-seriens hovedperson Steven Avery, som også ble dømt for det samme drapet i en separat rettssak.

Dassey ble i 2007 dømt til livvstid i fengsel for drap, seksuelle overgrep og likskjeding av Theresa Halbach i Manitowoc County.

Statsadvokaten reagerer

Han var 16 år da Halbach ble drept i 2006. I avhør innrømmet han å ha hjulpet onkelen med å voldta og drepe kvinnen, men Dasseys forsvarere har hele tiden sagt at tilståelsen var framtvunget.

Det har de nå fått medhold i to ganger. Det er ankedomstolen 7th Circuit i Chicago som nå har opprettholdt den føderale domstolens avgjørelse om å oppheve drapsdommen, skriver nyhetsbyrået AP.

Talsperson for Wisconsins statsadvokat, Johnny Koremenos, sier de antagelig vil kreve å få saken gjennomgått på nytt av ankedomstolen, da av 12 dommere, og ikke tre, som var antallet som behandlet saken nå.

Det andre alternativet er å legge saken fram for Høyesterett. De håper at «dagens feilaktige avgjørelse vil bli reversert».

De har 90 dager på å avgjøre hva de vil gjøre.

- Vi sender våre kondolanser til Hallbach-familien som må lide seg gjennom nok et forsøk fra herr. Dassey på å få gjenprøvd sin sak, sier Koremenos.

Strid om tilståelse

Striden knyttet til Dasseys tilståelse knytter seg blant annet til intelektuelle begrensninger og lave alder.

Ifølge de to dommerne som avviste påtalemyndigetens anke, en dommer tok dissens, sier i sin kjennelse at «ingen fornuftig domstol» kan ha noe tillit til at Dasseys tilståelse kom frivillig.

I «Making a Murderer» spilles det også av en telefonsamtale mellom Dassey og hans mor, hvor han forteller henne at han ikke var med på å drepe Hallbach.

Han sier at han til slutt begynte å gjette seg fram til hva etterforskerne ønsket å gjøre. Så la han til:

«Det er sånn jeg gjør med leksene også».

Omstridt avhørsteknikk

De som taler Dasseys sak har argumentert for at han ikke skjønte konsekvensene av det han sa eller at han faktisk innrømmet et drap. På slutten av avhøre hvor han innrømmet drapet spurte han etterforskerne om han kunne gå snart, fordi han hadde en innlevering på skolen han måtte rekke.

En av Norges fremste avhørseksperter, Asbjørn Rachlew, fortalte til Dagbladet i fjor at avhørene av Dassey følger den amerikanske modellen, Reid-teknikken, som bruker en rekke maiulasjonsmetoder for å få mistenkte til å tilstå.

Ifølge Rachlew viser undersøkelser av saker der folk har tilstått noe de ikke har gjort at mange har tilstått fordi de ville få avsluttet avhøret, og ikke egentlig forstår konsekvensene av «innrømmelsen».

- Mennesker lar seg manipulere. Og de som er mest sårbare i utgangspunktet, som barn, unge og personer med kognitive problemer, er enkest å manipulere, sa Rachlew.

Vil kreve løslatelse

De to dommerne ved ankedomstolen som gikk inn for å avvise påtalemyndighetens anke, pekte på en rekke faktorer som de mener sår tvil om ektheten i tilståelsen.

De ledende spørsmålene, faktaforingen, falske løfter og maipulasjonen av Dasseys ønske om å tilfredsstille.

De argumenterer dermed i de samme baner som den føderale domstolen i Milwaukee, som opprinnelig avviste anken.

Dommeren der slo nemlig fast at etterforskerne ga falske løfter til Dassey ved å forsikre ham om at han «ikke hadde noe å bekymre seg for».

- Disse gjentatte falske løftene, sette i sammenheng med alle relevante faktorer, spesielt Dasseys alder, intellektuelle begrensninger, og fravære av en støttende foresatt, gjør Dasseys tilståelse ufrivillig, skrev dommer William Duffin.

Dasseys forsvarere fra «Senter for feilaktige domfellelser av unge» ved Northwestern University, veldig glad for dommen og at de vil forsøke å få Dassey løslatt umiddelbart.

Avery vil ha ny rettssak

Når det gjelder Steven Avery, hoverdpersonen i den populære dokumentaren, soner også han en livstidsdom. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Tidligere i juni sendte advokat Kathleen Zellner inn en rettsbegjæring for å få anket dommen og frikjenne Avery.

Zellner forsøker å knytte drapet til en av Hallbachs eks-kjærester, som hun mener hadde motiv og anledning til å gjennomføre drapet.

Advokaten argumenterer for at eks-kjæresten skal ha lurt politiet ved å gi feilaktige opplysninger om skader på bilen til Hallbach, i tillegg at Zellner peker på det hun mener er en rekke feil i etterforskningen og rettssaken.

Dersom ikke Avery løslates mener Zellner at den nye informasjonen hun kommer med bør gi Avery en ny rettssak.

Avery ble i 1985 uskyldig dømt til 32 år i fengsel for seksuell vold og drapsforsøk. Han sonet 18 av dem før han ble frikjent på bakgrunn av DNA-bevis i 2003.

Etter noen få år i friluft ble han i 2007 dømt til livstid i fengsel for Halloween-drapet på Theresa Hallbach, 31. oktober 2005. Nye episoder av «Making a Murderer» er ventet i løpet av 2017.