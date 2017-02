Ankedomstol opprettholder opphevelse av Trumps innreiseforbud

(Dagbladet): Den føderale ankedomstolen, som har vurdert Donald Trumps innreiseforbud, opprettholder kjennelsen som opphevet innreiseforbudet, melder nyhetsbyrået Reuters.



Det skjer etter at en lavere rettsinstans forrige uke opphevet innreiseforbudet. Trumps regjering hadde et håp om at denne beslutningen ville bli omgjort av ankedomstolen i San Francisco.



Det skjedde altså ikke.

Nå er det ventet at saken vil bli anket videre til USAs høyesterett.

Det midlertidige innreiseforbudet omfatter mange reisende fra sju overveiende muslimske land, samt flyktninger.

Presidentordre

Det var i slutten av januar Donald Trump signerte en presidentordre om at statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet. Forbudet er ment å forhindre terror.

Forbudet har fått sterk kritikk, og flere tusen amerikanere gikk i demonstrasjoner flere steder i USA få dager etter at avtalen ble signert.

I 90 dager fra 27. januar vil nordmenn som også har statsborgerskap i et av de sju aktuelle landene verken få utstedt visum eller kunne reise inn i landet. Ifølge UDI gjelder dette over 51 000 nordmenn.

Siden 1991 har norske myndigheter innvilget norske statsborgerskap til i alt 51 186 personer som UDI mener det er rimelig å anta ikke har fått eller blitt løst fra sitt originale statsborgerskap

Dagbladet følger saken

(Dagbladet/NTB)