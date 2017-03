Anklagene om statsministerens luksuspalasser, vingårder og yachter fikk Russland opp i flammer

(Dagbladet): I går møtte tusenvis av demonstranter opp i flere russiske byer. Demonstrasjonene var rettet mot korrupsjonen i Russland, og kravet var blant annet at landets statsminister Dmitrij Medvedev må gå av.

I Moskva endte demonstrasjonene i rabalder. Politiet sier omkring 500 personer ble pågrepet, mens andre organisasjoner hevder over 900 personer ble pågrepet.

Blant dem var mannen bak demonstrasjonene, den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny (40), omtalt som president Vladimir Putins verste fiende og farligste motstander.

Mens 7000-8000 møtte opp i Moskva, var demonstrasjonene spredt over hele landet, og et titalls personer ble også arrestert i andre byer.

Korrupsjonsanklager

Navalny oppfodret før helga så mange som mulig å møte opp i anti-korrupsjonsdemonstrasjonene. Resultatet var de største ikke-godkjente demonstrasjonene i Russland på årevis - de forrige etter omfattende valgfusk i 2011 - var også organisert av Navalny.

Demonstrasjonene kommer bare tre uker etter at Navalny ga ut en dokumentar der han anklager statsminister Medvedev for å være involvert i en massiv korrupsjonsskandale. Dokumentaren har i skrivende stund over tolv millioner visninger på Youtube.

Ifølge dokumentaren har statsminister Medvedev brukt et nettverk av veldedige organisasjoner og selskaper registrert i venner og bekjentes navn til å hvitvaske milliarder av kroner. På den måten mener Navalny at Medvedev har skaffet seg luksuspalasser, vingårder i Russland i Italia, to yachter og milliarder av dollar i aksjer.

Andehus

Verdiene overstiger i så fall mange ganger Medvedevs offisielle lønn. Blant annet hevder Navalny at statsministeren har et eget hus til en and på en av eiendommene. Under demonstrasjonene søndag, holdt enkelte av demonstrantene opp bilder av gule badeender.

Andre stilte med grønn ansiktsmaling som en hyllest til Navalny, etter at han ble angrepet med en grønn væske.

En talsmann for statsministeren kaller anklagene mot Medvedev for propagandaangrep, men verken statsministeren selv eller Kreml har kommentert anklagene fra mannen som har ambisjoner om å velte Putin-regimet.

Navalny ble pågrepet av politiet umiddelbart da han kom opp fra T-banen for å delta i demonstrasjonen i Moskvas hovedgate Tverskaja.

«Ned med Putin»

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov advarte på forhånd mot å delta i demonstrasjonene. Myndighetene kommer til å ta i bruk alle virkemidler for å hindre provokasjoner, het det i en melding fra Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. I tillegg informerte Kreml på fredag om at planer om å holde en protest i sentrum av Moskva er en ulovlig provokasjon, skriver Reuters.

Ifølge BBC ble ikke demonstrasjonene vist på russisk statlig TV.

Mens plakater med påskriften «Ned med Putin» ble vist i gatene, ble flere arrestert allerede før demonstrasjonene begynte. Kritikere mener arrestasjonene under de i utgangspunktet fredelige protestene er et forsøk på å kneble ytringsfriheten.

Like etter arrestasjonen kom det en Twitter-melding fra Navalnys Twitter-konto.

- Alle sammen, jeg har det bra. Det er ikke nødvendig å kjempe for å få meg ut. Gå langs Tverskaja. Vårt fokus for dagen skal være kampen mot korrupsjon, skriver han på russisk.

Vil stille mot Putin

Og det var nettopp på internett 40 år gamle Navalny først gjorde karriere. Han var kjent som blogger, og avslørte i det virket korrupsjon i det russiske statsapparatet.

I 2013 fikk Navalny lov til å stille som kandidat til borgermestervalget i Moskva. Der fikk han 27 prosent av stemmene, et oppsiktsvekkende godt resultat.

Etter det omfattende valgfusket ved parlamentsvalget i 2011 organiserte han store demonstrasjoner mot partiet som får president Vladimir Putins støtte, Forent Russland. Han kalte Putins parti for «partiet for skurker og kjeltringer», og klarte å frata partiet mye legitimitet.

Han har også ambisjoner om å stille i presidentvalget i 2018, men kan bli hindret i å stille på grunn av en underslagsdom fra 2012.

Trump-taust i tolv timer

I timene etter arrestasjonene var det imidlertid taust fra Det hvite hus. Den republikanske senatoren Ben Sasse var blant dem som var kritisk.

- Putins «bøllekrati» viser sin fulle kraft. Amerikanske myndigheter kan ikke være tause om Russlands nedsabling av fredelige protester. Amerikanere forventer at våre ledere tar et oppgjør med bøller som krenker de grunnleggende menneskerettighetene, sier han i en uttalelse.

Kravene til et svar fra Trump-administrasjonen kommer i kjølvannet av etterforskningen mot en rekke av Trumps medarbeidere. Både FBI og etterretningskomiteen i Kongressen etterforsker om Trump-ansatte kan ha hatt en rolle i Russlands angivelige innblanding i det amerikanske presidentvalget. Trump har også fått kritikk for å ikke være kritisk nok til Putin-regimet.

Fordømmet

Først over tolv timer etter angrepet, kom et skarpt svar fra amerikanske myndigheter.

- Å pågripe fredelige demonstranter, menneskerettighetsobservatører og journalister er en hån mot kjernen i de demokratiske verdiene. USA fordømmer sterkt at flere hundre demonstranter er pågrepet i Russland, sier talsmann Mark Toner i det amerikanske utenriksdepartementet.

Han sier videre USA er bekymret for pågripelsen av Navalny.

- USA vil overvåke situasjonen og ber Russlands regjering umiddelbart løslate alle fredelige demonstranter. Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.