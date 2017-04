Anklager om 45 kjemiske angrep i Syria granskes

Så mange som 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), skriver NTB.

Gassangrep

OPCW gransker 30 anklager om angrep som skal ha funnet sted i siste halvdel av 2016. 15 angrep skal ha funnet sted siden årsskiftet, sa organisasjonens leder Ahmet Uzumcu torsdag.

Så langt er det ikke offentliggjort detaljer om alle anklagene. Men én av dem dreier seg om gassangrepet som fant sted i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun 4. april.

Her skal 88 mennesker, mange av dem barn, ha blitt drept. Regjeringen i USA mener Syrias regjering sto bak angrepet, og bombet 7. april en syrisk flybase som gjengjeldelse.

Nekter for å ha brukt kjemiske våpen

I forrige uke sa regjeringen i Frankrike at de har gjort tester som bekrefter at det var Syrias regjering som utførte angrepet, og at det ble brukt saringass.



Så langt har ikke OPCW trukket noen konklusjon om hvem som hadde skylden for ugjerningen. Men organisasjonen mener det ikke er tvil om at sarin eller en lignende gass ble brukt.

OPCW regner med at en foreløpig rapport om angrepet mot Khan Sheikhoun er klar om halvannen uke. Organisasjonens eksperter er rede til å dra til den syriske byen for å gjøre undersøkelser på åstedet – men forutsetningen er en midlertidig våpenhvile.

Så langt er OPCWs analyser av angrepet basert på opplysninger fra vitner og overlevende og tester av prøver som er fraktet ut av Syria.

Syria nekter for å ha brukt kjemiske våpen i angrepet mot Khan Sheikhoun. Russland hevder at gassen kom fra et av opprørernes våpenlagre som ble bombet i et syrisk luftangrep.

NTB.