Annie (99) fikk livslangt ønske oppfylt da hun ble arrestert og lagt i jern

(Dagbladet): Annie, en 99 år gammel nederlandsk kvinne, kunne i forrige uke krysse av et høyst uvanlig punkt på sin «bucket list» - en liste over ting man ønsker å gjøre før man dør.

Standard punkter på en slik liste kan være å reise jorda rundt, hoppe i fallskjerm eller å lære seg å spille et instrument.

Men denne 99-åringen er ikke som alle andre.

Annie hadde nemlig et livslangt ønske om å bli arrestert og satt i arresten for å oppleve hvordan en fengselscelle ser ut fra innsiden.

Og det ønsket fikk hun oppfylt av politiet i den nederlandske byen Nijmegen-Zuid i forrige uke, da de gjorde nettopp det - «arresterte» henne og satte henne i arresten.

Historien til Annie går nå verden rundt, og har blitt omtalt i flere internasjonale medier.

Ble «lagt i jern»

Politiet delte arrestasjonen på Facebook, med bilder av Annie som smiler fra øre til øre i det hun blir satt håndjern på og vinker fra innsiden av cellen.

Saken er omtalt av en rekke medier, blant annet MSN.

Se hele innlegget nederst i saken.

Politiet skriver på Facebook at dette ikke er noe de gjør til vanlig, og at en av betjentene brukte lunsjpausen sin for å oppfylle Annies ønske. Dermed skal ingen faktiske kriminelle ha gått fri som en følge av tapt arbeidskraft.

Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 4000 ganger, og har over 300 kommentarer.

«Denne morgenen sørget vi for at Annie hadde en god dag. Et av hennes siste ønsker er å oppleve en celle innenfra. Fordi borgere ikke kan komme inn og bli arrestert når som helst, meldte vår kollega Martin seg frivillig til å anholde Annie i sin lunsjpause. Selv om det sjelden skjer, så fikk Annie lov til å sitte i en celle med håndjern på. En minneverdig dag!», skrev politiet på Twitter.