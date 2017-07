Anonym investor tjente 100 millioner på aksjer

(Finansavisen): Reder-arving og investor Frode Teigen tjente 100 millioner kroner i fjor, først og fremst etter aksje- og valutagevinster og mottatt utbytte i selskapet Kontrari.

Milliardformue

Finansavisen kan fortelle at den mediesky investoren har en samlet egenkapital på 1,13 milliarder kroner, som delvis stammer fra familiens tidligere virksomhet i Thailand, i de to investeringsselskapene Kontrari og Kontrazi.

På Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Teigen oppført med en formue på 2,25 milliarder kroner, hvilket gir han en 103. plass på listen.

Teigen eier Kontrari selv, og Kontrazi sammen med kone og barn. Det meste av kapitalen er investert i unoterte selskaper. I tillegg er drøye 200 millioner kroner plassert i børsnoterte aksjer, og drøye 80 millioner i banken.

Lighthouse Shipholding, der Teigen eier til sammen 77,5 prosent av aksjene, hadde derimot en dårlig utvikling i 2016. Selskapet ble stiftet i 2013, da seks tørrbulkskip ble bestilt med planlagt levering i 2015. I dag består flåten av syv skip. Ifølge Finansavisen ble aksjeposten nedskrevet med til sammen 75 millioner kroner i Teigens to investeringsselskaper i fjor.

Aktiv i aksjemarkedet

Teigen har vært aktiv i aksjemarkedet i flere år, og var tidligere tungt eksponert i oppdrettsaksjer som Marine Harvest, Grieg Seafood, Austevoll Seafood og Norway Royal Salmon. I 2014 skrev Finansavisen at Teigen hadde fiskeaksjer for over 300 millioner ved inngangen til året.

Det lyktes ikke Finansavisen å komme i kontakt med Frode Teigen eller daglig leder Jan Erik Sivertsen.

