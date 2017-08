Ansatt ble så lei at han tystet til myndighetene. Nå er «USAs mest forhatte mann» dømt for bedrageri

(Dagbladet): For to år siden ble Martin Shkreli verdensberømt.

Entreprenøren hevet prisen på aids-medisinen Daraprim fra omtrent 149 kroner til 6210 kroner per pille - noe som førte til at han fikk tilnavnet «verdens mest forhatte mann».

Nå er han dømt for bedrageri.

Forledet investorer

CNBC viser til en dom fastslått av en føderal domstol i Brooklyn.

I den ble han funnet skyldig i tre av åtte punkter, inkludert bedrageri og sammensvergelse for å begå bedrageri.

Dette etter at han overtalte investorer til å spytte millioner av dollar inn i to hedgefond.

Ifølge dommen ga Shkreli inntrykk av at hekkefondet var et lavrisikoprosjekt, og at han hadde hatt suksess med lignende fond tidligere.

Ingenting av dette stemte, ifølge CNBC.

Tapte store penger

I dommen heter det at Shkreli tapte pengene kort tid etter at han fikk dem, samtidig som han forledet investorene til å tro at fondet ga solid avkastning.

Samtidig brukte han deler av pengene til å starte opp det farmasøytiske selskapet Retrophin Inc, uten å fortelle pengegiverne dette.

Bloomberg skriver at 34-åringen nå kan vente seg opp til 20 års fengsel, men at straffen trolig blir mye lavere.

Dette i etterkant av en rettssak der han selv ikke stilte.

I Skhrelis fravær forsøkte advokatene hans å overbevise juryen om at amerikaneren var et eksentrisk geni som, hvis gitt nok tid, kom til å skaffe sine klienter millioner, ifølge Bloomberg.

- Dette er ikke en sak der noen har blitt bedratt, sa Benjamin Brafman, forsvarer for Shkreli, i sitt sluttinnlegg.

Omtalt som lystløgner

Aktoratet svarte på sin side med å male et bilde av en lystløgner.

Ifølge myndighetene skal Shkreli ikke bare ha begått tvilsomme transaksjoner, men også løyet om sin egen bakgrunn og utdanning.

En av mannens tidligere ansatte, kalt inn av aktoratet, fortalte også at han var «så lei» av sjefen at han meldte inn saken for de amerikanske myndighetene, ifølge Bloomberg.