Ansatte ved sykehuset som behandler dødssyke Charlie Gard mottar dødstrusler

(Dagbladet): Foreldrene til dødssyke Charlie Gard mener eksperimentell behandling i USA er det beste for barnet, men sykehuset er uenig.

Nå har ansatte blitt utsatt for alvorlige trusler både på gata og på nett fra folk som sympatiserer med foreldrene.

Familier skal ha blitt trakassert og «uakseptabel oppførsel» gjorde at politiet måtte tilkalles til sykehuset Great Ormond Street i London, skriver BBC og The Guardian.

Saken om de britiske foreldrene Chris Gard og Connie Yates, som lenge har kjempet mot rettssystemet for at den elleve måneder gamle dødssyke sønnen deres, Charlie Gard, skulle få eksperimentell behandling, har fått stor oppmerksomhet i både britiske og utenlandske medier.

I retten kjemper foreldrene mot sykehuset. Spesialister ved Great Ormond Street-sykehuset, der Charlie ligger i respirator, mener at den eksperimentelle behandlingen ikke vil virke, og at det beste for barnet er om maskinene skrus av.

Foreldrene er uenige og vil gjøre alt de kan for at det skal være håp for den lille sønnen deres.

Dødstrusler

Selv om foreldrene er helt uenige med sykehuset om hva som vil være det beste for barnet deres, har de uttalt at de ikke tolererer slike trusler.

Foreldrene har også selv mottatt flere stygge og sårende kommenterer fra folk.

Storbritannias helseminister, Jeremy Hunt, har uttalt seg på Twitter, hvor han sier at selv om Charlie-saken er trist og komplisert, er denne typen oppførsel helt uakseptabel.

Charlie lider av en sjelden gensykdom og har hjerneskade. Tilstanden stjeler energi fra musklene og organene hans. Han trenger hjelp til å puste og det er dermed maskiner som holder ham i live.

Ny runde i retten

Foreldrene Gard og Yates har tapt i en rekke rettsaker mot sykehusets beslutning om at det vil være i barnets beste interesse å la han dø i verdighet.

Respiratoren som holder liv i Charlie skulle etter planen slås av i slutten av juni. Men legene har gitt dem litt lenger tid med sønnen.

Den foreløpig siste runden i retten har dreid seg om en ny vitneforklaring av en amerikansk nevrolog som har besøkt Charlie på sykehus. Han skulle se om Charlie burde reise til USA for behandling.

Nevrologen har sagt at å reise til New York for behandling vil gi barnet ti prosent sjanse til å forbedre helsa si.

Foreldrene er villig til å prøve alt og gir ikke opp kampen mot rettsystemet i håp om å gi barnet sitt en sjanse til å overleve.

Sympatisører

Mange i England og i utlandet engasjerer seg veldig i Charlie Gard-saken og det har resultert i trusler mot sykehuset og sårende kommentarer til foreldrene.

Mary MacLeod, leder ved Great Ormond Street-sykehuset, har sagt i en uttalelse at Charlie saken er svært «hjerteskjærende», og at sykehuset har forståelse for den naturlige sympatien som oppstår hos folk flest.

- Men de siste ukene har sykehussamfunnet blitt gjenstand for en rekke sjokkerende, skammelige og forstyrrende uttalelser, sier hun.

Ansatte skal ha mottatt trusler både på gata og på nett.

- Tusenvis av truende meldinger har blitt sendt til leger og sykepleiere som jobber med livets innsats for å ta vare på syke barn, sier hun.

Trump og paven engasjerer seg

USAs president Donald Trump er blant de som har engasjert seg i saken.

«Hvis vi kan hjelpe lille #CharlieGard, for våre venner i Storbritannia og paven, så vil vi være glade for å gjøre det», tvitret Trump tidligere denne måneden.

Også pave Frans har gitt uttrykk for at han har latt seg berøre av saken. I en pressemelding fra Vatikanets pressekontor ga paven tidligere denne måneden uttrykk for at han håper foreldrene får mulighet til å gjøre alt som står i deres makt for å behandle Charlie.