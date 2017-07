Antatt fluktbil funnet etter våpentyveri i Akershus i går

(Dagbladet): Politiet på Romerike melder på Twitter tirsdag morgen at en antatt fluktbil etter våpentyveriet i Akershus i går er funnet.

Det er snakk om en mørkegrå Audi A7, og den ble funnet ved Østra Hurdalsveg ved Nebbenes kafeteria ved Eidsvoll verk.

Re. våpentyveri Dal, 31.7.: Antatt fluktbil, mørkegrå Audi A7 (påsatt AE36566) funnet Østre Hurdalsveg, ved Nebbenes kafeteria Eidsvoll Verk — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) August 1, 2017

Politiet skriver at bilen trolig et stjålet og at de ønsker informasjon om bilen og dens bevegelser den siste tiden.

- Det var en årvåken nabo som stussa på at denne bilen hadde stått der lenge uten å bli henta. Så ringte han inn til politiet som fikk bekrefta at den kan settes i sammenheng med våpentyveriet i går, sier lensmann i Eidsvoll, Espen Sandvold til Dagbladet.

Bil meide inn i butikk

Politiet jakter et ukjent antall gjerningspersoner etter at en bil meide inn i våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus i løpet av natt til mandag.

Politiet bekreftet ved 9.30-tida mandag at et ukjent antall, og type, våpen hadde blitt stjålet.

- Vi har grunn til å tro at tyvene brøt seg inn på BørseLars mellom klokka 00.15 og 00.30 31. juli, skriver politiet på Twitter.

Tipsere bes ringe politiet på telefon: 63969268.

Falske skilt

Den antatte fluktbilen er observert på overvåkingskamera på åstedet rundt det aktuelle innbruddstidspunktet i går, det bekrefter politiet.

- Bilen er taua inn for tekniske undersøkelser. Den hadde på seg falske kjennetegn. Vi har grunn til å tro at den er stjålet, men det vet vi ikke sikkert, sier lensmannen i Eidsvoll.

Fordi politiet ikke vet den opprinnelige ID-en på bilen, vet de heller ikke hvem som er eier.

- Det er høyst interessant å få observasjoner fra området og vi ønsker å komme i kontakt med vitner, sier han.

Skilt fra Audi A4

Det skal være få Audier av denne typen som er meldt stjålet, og politiet har mistanker om hvilken bil det kan være snakk om. Men dette etterforskes videre i dag.

Audi A7-en som i går kveld ble funnet ved Nebbenes kafeteria ved Eidsvoll verk hadde på skilt som opprinnelig hører til en Audi A4.

- Han som eier skiltene er uskyldig. Han hadde bilen på verksted i Oslo. Vi jobber nå med å finne ut mer informasjon rundt dette, sier Sandvold.

Etterforsker videre

Når det gjelder gjerningspersoner, antall våpen eller type våpen, har ikke politiet mer opplysninger.

- Vi har en betydelig mengde informasjon vi må bearbeide i dag. Vi er også i dialog med innehaver av butikken, som kommer tilbake fra utenlandsopphold i dag, sier lensmannen, som nå håper å få inn flere relevante tips til saken og bilen.