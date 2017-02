Anti-Putin-aktivist innlagt med organsvikt: Mistenker forgiftning

(Dagbladet): Vladimir Kara-Murza er medlem av «Open Russia Foundation», en organisasjon av anti-Putin aktivister som krever åpne valg, fri presse og reform av sivile rettigheter.

Politisk motivert

Nå er han innlagt på sykehus, og flere av hans organer svikter. Han er på dialyse og er kunstig ventilert, skrev hans advokat Vadim Prokhorov på Facebook.

- Kara-Murza er inne i en stabil, men kritisk tilstand, sa Prokhorov til CNN.

Han mistenker at det er et tilfelle av forgiftning, selv om han innrømmer at han ikke har noe direkte bevis for at klienten hans er forgiftet.

- Det medisinske personalet kan ikke forklare årsaken til hans nåværende tilstand. Både forrige gang, og nok en gang nå, sa Prokhorov.

Kara-Murza har tidligere hatt lignende helseproblemer, og i 2015 sa han til CNN at han mistenkte forgiftning og politisk motivert angrep.

- Jeg falt i koma, alle mine store organer sviktet en etter en. Det var nyrene først, deretter lungene, hjertet, og leveren, sa Kara-Murza.

Ikke overraskende

- I russisk sammenheng er det ikke overraskende for meg at slikt skjer. Kritikere har måttet bøte med livet før, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Utenrikspolitisk institutt.

Hun mener at det som er spesielt med forgiftningene, er at det er snakk om en type gift som ikke kan «kjøpes på butikken».

- Dette er en type praksis man brukte i deler av det tidligere KGB. Sannsynligvis er det folk med tilknytning til russisk sikkerhetstjeneste som kan få tak i slik gift, det er ikke hvem som helst, sier Wilhelmsen.

Det som er vanskelig er å etablere hvorvidt disse drapene er bestilt fra øverste hold, eller om det dreier seg om sikkerhetstjenesten som har fått så mye makt og spillerom at de handler på egen hånd.

- I siste instans er det presidenten som er ansvarlig for sikkerhetstjenestene. Men det er vanskelig å verifisere at Kreml bestiller slike drap, sier hun.

Knebler opposisjonen

Drap er ikke den vanligste metoden, men det skjer. Kritikere av det russiske regimet og kritikere av Putin har blitt forgiftet eller forsøkt forgiftet. Men det er mange andre og mer brukte måter å kneble politisk opposisjon på.

Putins viktigste metode de siste 17 årene har vært kontroll av mediene.

- Det har vært ekstremt vanskelig for opposisjonen å få tilgang til mediene. Det har også vært vanskelig å vinne frem i valgene, det har ikke vært like betingelser når partiene stiller til valg, sier Wilhelmsen.

Det er til og med vanskelig å demonstrere i Russland. Demonstrasjonene mot regimet i 2011 og 2012 resulterte i høye bøter for demonstrasjon og nye reguleringer.

- Så er det disse hendelsene hvor en kritisk røst blir drept. En sak som huskes godt er selvsagt Litvinenko, men også drapet på journalisten Anna Politkovskaja i 2006 og på opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov i februar 2015, sier Wilhelmsen.

Litvinenko-drapet

En britisk undersøkelsesrapport fra 2016 konkluderte med at Putin trolig ga klarsignal til drapet på den russiske eksagenten Aleksandr Litvinenko.

Alexander Litvinenko arbeidet som FSB-topp, før han hoppet av i 2000 og fikk politisk asyl i Storbritannia.

Han døde 23. november 2006, etter å ha drukket te som var forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 på et hotell i London.

Fra sykesengen beskyldte Litvinenko president Putin for å ha gitt ordren, en anklage russiske myndigheter bestemt avviser.