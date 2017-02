Ap faller stort på ny måling: - Vi skal ligge høyere enn dette

(Dagbladet): Arbeiderpartiet går tilbake 3,7 prosentpoeng til en oppslutning på 31,6 prosent på en fersk meningsmåling utført av Ipsos MMI for Dagbladet.

Med unntak av en måling juni i fjor, er dette den dårligste målingen for Arbeiderpartiet siden november 2013. Ap har ligget over 35 prosent på målingene siden oktober.

- Dette er ikke en hyggelig måling. Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng til Dagbladet.

- Vi har ligget stabilt høyt over lang tid. Dette er en av de dårlige målingene. Det vi ser er at vi tillitsvalgte rundt om i hele landet har en stor jobb å gjøre med å fortelle om vår politikk og tydeliggjøre det alternative vi er til den sittende regjeringen i de 200 dagene som gjenstår fram til valget, sier hun.

Sps beste på 20 år

Mens Ap faller, fortsetter derimot Senterpartiet å vokse. Partiet har vært i vinden på alle målinger det siste året, men gjør likevel et byks på 3, 4 prosentpoeng siden januar.

Med en oppslutning på 11,4 prosent får de sin sterkeste måling på 20 år. Sist de var så store, var Anne Enger Lahnstein partileder.

Senterpartiet tar velgere fra alle. Målingen er tatt opp den siste uka, der tvangssammenslåing av kommuner og fylker har preget nyhetsbildet.

Selv mener Vedum forklaringen på suksessen er enkel:

- Vi har vært tydelige over tid på at tjenestene bør være nær folk. Mens regjeringen har tro på stordrift, tror vi på nærhet og snakker om stordriftsulemper. Regjeringen snakker om nærpolitireform, mens det folk opplever er en fjernpolitireform. Og nå ser vi at det regjeringen har kalt en demokratireform, kommunereformen, ender med tvang. Regjeringen bruker mange fine ord, men folk er ikke dumme, og ser det reelle innholdet, sier Vedum til Dagbladet.

Mister borgelig flertall

På borgelig side er det bare mindre endinger denne måneden. Høyre går fram 0,9 prosentpoeng til 23,8 prosent. Frp går tilbake 7 prosentpoeng og ender på 14,1 prosent.

Venstre er fortsatt under sperregrensa med en oppslutning på 3,5 prosent, mens KrF går 0,2 prosentpoeng fram til 5, 2 prosent.

- Selv om dette er en dårlig måling for Ap ser en likevel at det er et flertall som ønsker regjeringsskifte. Det er ikke et flertall for den sittende regjeringen, slår partisekretær Stenseng fast.

Men heller ikke de tidligere rødgrønne regjeringskameratene oppnår flertall, siden også SV faller under sperregrensa. De er avhengig av støtte fra MDG og Rødt for å sikre et flertall.

Derimot ville Ap, Sp og KrF hatt et klart flertall på Stortinget hvis Ap lykkes med å få KrF til å bytte side.

Kjersti Stenseng konstaterer at det er flere alernativer.

- Men mitt hovedfokus er på å synliggjøre våre viktigste saker, som er arbeid, skole og helse, sier hun.