Ap-Helga blir lærer - vil ikke bli statsråd i ny regjering

(Dagbladet): Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen har tidligere vært både fiskeriminister for Arbeiderpartiet.

Hvis Ap-leder Jonas Gahr Støre spør henne om å bli statsråd etter valget, vil hun imidlertid svare nei.

Det sier Ap-profilen fra Finnmark til Dagbladet.

- Når man er politisk engasjert er det en drøm å få sitte i regjering, men det kommer ikke til å skje denne gangen. Det er rett og slett ikke aktuelt de neste ti årene, fordi jeg nå har dratt med meg hele familien tilbake til Vestertana, sier Pedersen til Dagbladet.

Har fått lærerjobb

I stedet skal hun jobbe som sauebonde og lærer. Pedersen har nemlig fått jobb som vikarlærer ved Tana videregående skole.

Der skal hun i ett år undervise i politikk, menneskerettigheter, samfunnsfag og historie.

- Det skal bli supermorsomt å prøve det ut, og når det er 75 prosent stilling i et års vikariat, lar det seg også perfekt kombinere med sauebondeyrket, sier hun.

- Mye av det de har på pensum, er jo ting jeg har jobbet med de siste årene, så jeg kjenner at det skal bli virkelig artig å undervise i det, sier hun.

Felte Keskitalo

Egentlig ønsket finnmarkspolitikeren å bekle rollen som sametingspresident for Ap etter valget - men planene raknet i desember i fjor, da Pedersen trakk seg fra nominasjonen etter uenighet med eget parti.

Bakgrunnen var at Pedersen ikke ble lyttet til av Ap på sametinget, som i forbindelse med budsjettforhandlingene i fjor valgte å felle daværende president Aili Keskitalo (NSR) og hennes sametingsråd (sametingets regjering, journ.anm) for å selv ta over makta.