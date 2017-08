Ap i opposisjon: 50 prosent mindre egen politikk enn Høyre

(Dagbladet): Stortingsperioden 2013 til 2017 er en saga blott, og ved valget 11. september håper Arbeiderpartiet å ta tilbake regjeringsmakta.

I løpet av sine fire år i opposisjon har partiets representanter på Stortinget fremmet i alt 95 representantforslag, ifølge Stortingets egen oversikt.

Det betyr i snitt 1,7 representantslag fra hver av de 55 Ap-representantene i løpet av fire år på Løvebakken.

Sammenlignet med Høyres forrige periode i opposisjon (2009 - 2013) fremmet Arbeiderpartiet 50 prosent mindre egen politikk denne perioden enn Høyre gjorde den gang. Trenden står seg også sammenlignet med perioden 2005 til 2009.

- Latskap

Høyres Henrik Asheim mener tallene vitner om parlamentarisk latskap fra Jonas Gahr Støres parti.

- Arbeiderpartiet har brukt disse fire årene i opposisjon veldig dårlig, konkluderer han.

- Hva legger du i det?

Partienes rep.forslag 2013 - 2017 Arbeiderpartiet: 95

SV: 95

KrF: 49

Senterpartiet: 83

Venstre: 70

MdG: 32

- Det er en kombinasjon av parlamentarisk latskap og tomhet for ideer. Og jeg har bitt meg merke i dette tidligere også. Ap har vært veldig stille i komiteen jeg sitter i. Det er noe helt annet med SV. De er veldig aktive og kommer med mye egne forslag, sier han.

50 prosent mer politikk

Til sammenligning med Aps opposisjonsaktivitet i denne perioden var Høyre mer aktive da de rødgrønne styrte landet fra 2005 til 2013, i alle fall når det gjelder antall representantforslag.

Høyres politikere fremmet i snitt 6 representantforslag hver fra 2005 til 2009, og 4,8 hver i perioden etterpå, fra 2009 til 2013.

Høyre fremmet 138 representantforslag alene i perioden 2005 til 2009, og 144 i perioden etter.

Hvis man sammenligner aktivitetsnivået til Høyre i opposisjon med Arbeiderpartiet i opposisjon, ser man at Høyre fremmet 45 prosent mer egne forslag fra 2005 til 2009, og 50 prosent mer fra 2009 til 2013, enn det Arbeiderpartiet har gjort de siste fire åra.

- Tom for ideer

Høyre-politikeren mener Ap dermed må gå til valg som et parti tomme for egne ideer.

Det er valg om fem uker i Norge, og både Ap og Høyre beskylder hverandre for å være mer opptatt av drittslenging enn av egen politikk. Henrik Asheim benekter at han nå bare er ute etter å skape hodebry for sine politiske rivaler.

- Før et valg er det viktig for velgerne å se hvilken kurs partiene står for. Arbeiderpartiets kurs er tom ideer og handler om å reversere kursen denne regjeringen har staket ut, sier han.

- For dumt av Asheim

Arbeiderpartiets Terje Aasland regelrett himler med øynene når han får høre om kritikken fra Asheim.

- Dette viser først og fremst at Henrik Asheim ikke forstår hvordan Stortinget fungerer, sier Ap-politikeren fra Telemark, og legger til:

- Det er mulig Henrik Asheim tror på dette selv, men dette blir for dumt.

Opptelling

Aasland er partiets energi- og klimapolitiske talsmann, og sier opptelling av antall representantforslag ikke sier noe om Arbeiderpartiets parlamentariske innsats.

- Det blir helt meningsløst. Mange av forslagene våre inneholder dessuten flere titalls med enkeltforslag i tillegg. Men i Ap pleier vi ikke å komme med forslag i Stortinget for forslagets skyld. Vi ønsker å få gjennomført politikken vår, vi.

- Hvorfor har dere fremmet så mange færre forslag?

- Vi har fremmet forslag når det er behov for det. Vi har vært en tydelig kritiker av regjeringen, det tror jeg alle har fått med seg.

Stortinget som markeringsbøye

Aasland sier også at representantforslag på klima, sosiale dumping og helse alle telles som et hovedforslag, men i realiteten inneholdt en lang rekke med enkeltforslag.

- Høyre har for vane å drive med markeringsforslag i opposisjon. Altså forslag de aldri får gjennomslag for. Slik driver ikke vi i Ap. Vi synes ikke Stortinget skal være en markeringsbøye for vårt eget parti.

At Arbeiderpartiet stiller til valg med ønske om å reversere mye av politikken Høyre/Frp-regjeringen har gjennomført er ikke annet enn naturlig, ifølge Aasland. Det betyr ikke at Ap er tom for egne ideer, og bare er blitt et «tommel ned-parti».

- Vi mener at regjeringen har sendt landet på feil kurs, så det er klart vi vil rette opp den kursen så snart vi kan. Vi ønsker ikke mer privatisering, økte forskjeller eller ytterligere svekkelse av offentlig tjenester.