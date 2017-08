(Dagbladet): I kveld går årets første TV-sendte partilederdebatt av stabelen på kulturhuset i Arendal kommune.

For første gang denne valgkampen får norske TV-seere se partilederne barke sammen på TV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet debatten med angripe statsminister Erna Solberg (H) for formueskatt.

Videre spant debatten over til en generell diskusjon om skattenivået hvor venstrepartiene langet ut mot de borgerlige partiene, og motsatt, i mer eller mindre kjente toner.

Unntaket var KrF-leder Knut Arild Hareide, som ikke ville svare direkte på om han tilhørte Team Jonas eller Team Erna i sitt syn på skattepolitikken.

Han var tydelig på at han ikke mener det er rett tid for nye store skatteletter nå.



- Vi sier tydelig at vi har vært med skatteletter for å skape arbeidsplasser. Nå er det ikke tiden for flere skattelettelser, nå må vi prioritere dem som trenger det mest. Vi må ta en prioriteringsdebatt, sa KrF-lederen i debatten.

Han ga Ap-leder Jonas Gahr Støre rett i at man nå står foran et skille i Norge, på om man skal prioritere skattelettelser eller større satsinger innen skole og eldreomsorg.



Mens Ap går til valg på 15 mrd i økte skatter, har finansdepartementet ifølge NRK regnet ut at Frp vil gi ytterligere 50 milliarder kroner i skattelette i kommende stortingsperiode.



Statsminister Erna Solberg (H) er blitt utfordret på hvor store skattekutt hun ser for seg de neste fire årene, men har ikke villet oppgi noe konkret tall.

Under debatten ble hun konfrontert med det finansmannen Stein Erik Hagen sa i et intervju med Dagens Næringsliv nylig, nemlig at det er blitt et skjellsord å være rik.



Hun hadde ingen medfølelse med Hagen.



- Nei, jeg synes ikke det er et skjellsord å være rik. Og jeg synes alle burde betale skatt, sa Solberg i debatten.



Skatt og arbeid er et sentralt og tilbakevendende tema i debatten, som er den første i en valgkamp uten de helt store enkeltsakene så langt.

Politikerne diskuterte også de siste ukenes debatt om norske verdier.



Der gikk KrF-leder Knut Arild Hareide til angrep på Frp-leder Siv Jensen i lys av imamsleiking-debatten, og beskyldte henne for å dytte innvandrerne foran seg i debatten om norske verdier.

Frp-leder Siv Jensen parerte angrepet, og mente at «norske verdier er under press».

- Terror og radikal islam banker på døren. Mennesker som kommer til Norge, skal tilpasse seg oss, ikke omvendt, sa Jensen. Partilederen forsvarte også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug etter den siste ukes diskusjon om imamsleiking.



Før hun langet ut mot Jonas Gahr Støre og hans håndtering av karikaturstriden i 2006.



- Jeg tar ingen leksjon fra Siv Jensen om ytringsfrihet. Hennes første justisminister brant lokalaviser. Den neste truet med boikott av lokalaviser, parerte Støre.



Debatten, som sendes på NRK, markerer startskuddet for den såkalte Arendalsuka; en politisk møteplass som samler politikere, organisasjoner, lobbyister og journalister til en slags politikk-festival hver høst.

