Ap-lokallag vil ha billigere bensin på bygda

Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.

- Har ikke buss og trikk

- Vi har ikke busser og trikker som frakter til skole og fritidstilbud. Vi mener derfor drivstoffet må være billigere der kollektivtilbudet ikke er så utbredt, sier Geir Thomas Finstad i Våler Ap, ett av lokallagene som ønsker differensierte avgifter. Førde Ap vil både kutte prisen på bensin og diesel på bygda og gjøre den dyrere i byene.

- Vi ønsker å øke drivstoffavgiften i områder der det kollektive tilbudet er godt utbedret, for så å bruke pengene på å finansiere buss og bane i distriktene, sier Reidar Fugle Nordhaug i Førde Ap. Han vil ikke tallfeste hvor stor prisforskjellen vil være.

Frp frykter «lekkasjer»

Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er «et klokt forslag» og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet. Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som sitter i Stortingets finanskomité, har derimot lite til overs for forslaget.

- Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag. Det vil bli «drivstofflekkasjer» til nærliggende områder, og et slikt system vil nok bryte sammen ganske fort. Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB.

