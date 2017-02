Ap-politiker raser mot Solvik-Olsen: Hevder han sprer falske nyheter og alternative fakta

(Dagbladet): Torsdag kveld la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut en Dagens Næringsliv-sak på sin Facebook-side.

Artikkelen, som var en kort melding fra NTB publisert 22. februar i fjor, har tittelen «Ap snuser på ny arveavgift», og Solvik Olsen har selv skrevet følgende harsellerende tekst over saken:

«Splitte mine bramseil!! Arbeiderpartiet slår sjørøverne når det gjelder å finne skatter.»

Innlegget, som har gått ut til Solvik-Olsens 66 000 følgere på Facebook, har fått 3400 interaksjoner, nesten 500 kommentarer og har blitt delt nesten 400 ganger. Den er og nest mest lest hos DN i skrivende stund.

Dette har satt sinnene i kok hos flere.

- Skremmende

I kommentarfeltet påpeker mange at dette er en gammel artikkel, og at Solvik-Olsens vinkling på saken får dette til å framstå som aktuell politikk.

Dette halvannen uke etter at Arbeiderpartiet gjorde det klart at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften.

«Dette er jo med respekt å melde nok en bløff fra samferdselsministeren. Saken er 1 år gammel. Ap la frem sitt skatteopplegg forrige uke, hvor arveavgiften ble droppet. Dette vet selvsagt Solvik-Olsen, men han forleder tydeligvis velgerne med vilje for å vinne valg. Skremmende.», skriver en Facebook-bruker.

En annen stiller spørsmålet:

«Du når nye høyder i saklighet, Solvik Olsen. Du vet inderlig godt at Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag til program der arveavgiften er lagt død. Tror du følgerne dine er dumme? Hva var tanken bak den greia her?»

Spørsmål til statsministeren

En annen som har bitt seg merke i Facebook-innlegget til samferdselsministeren, er stortingsrepresentant Truls Wickholm. Han publiserte i dag et brev han sender til Stortingets president med følgende spørsmål:

«Hva tenker statsministeren om at en rekke statsråder sprer falske nyheter og alternative fakta, og er dette en bevisst strategi fra regjeringen?»

Han trekker så fram Solvik-Olsen som et konkret eksempel.

Overfor Dagbladet utdyper Wickholm, og sier at dette er «utrolig uredelig».

- Jeg lurer jo litt på hva det er han holder på med. Hvorfor han har dette behovet for å villede om Arbeiderpartiets politikk når vi akkurat har klargjort om denne, sier han.

- Jeg vet ikke hva han tenker, men det er åpenbart at det er bevisst fra hans side for å ramme oss på en eller annen måte.

- Problematisk

Wickholm sier at dette er et eksempel på hva slags tyngde en statsråd og poopulær politiker har, og hvor problematisk det er når informasjonen som kommer verken er korrekt eller sann.

- Dette viser at det er problematisk hvis vi ikke klarer å holde oss til de samme standardene som pressen gjør. Det bør være et minimum å kunne forvente at offentlige personer skriver ting som er sant, sier han.

- Men du er sikker på at han har vært fullstendig klar over at han delte en ett år gammel sak?

- Det er helt utenkelig, etter all den pressedekninga og oppmerksomheten fra hans parti og hans partileder, at han ikke har fått med seg dette.

- En morsomhet

Da Dagbladet ringer Solvik-Olsen og konfronterer han med kritikken, flirer han.

- Dette er ment som en morsomhet. Det må gå an å ha litt humor selv om man er politiker. Jeg skjønner at Ap er litt hårsåre for tida, men dette er bare ment som et morsomt ordspill.

Han sier at han riktignok har fått noen meldinger og tilbakemeldinger fra Ap-sympatisører om at det var en gammel artikkel han delte, men han mener artikkelen er representativ. At Arbeiderpartiet stiller til valg på kraftig økte skatter og avgifter, og at det fremdeles ikke er vedtatt at arveavgiften skal legges vekk. Det skjer på partiets landsmøte senere i år.

Tar kritkken med «knusende ro»

Han føler heller ikke at han har lurt følgerne sine ved å selge inn artikkelen som dagsaktuelt stoff.

- Teksten i statusen min omhandler skatteøkning generelt, ikke arveavgiften spesielt. Jeg tillegger de ikke standpunkt eller kritkk. Jeg sier heller ikke at dette er nytt eller at de kommer til å vedta arveavgiften. Jeg påpeker bare at Ap slår sjørøvere når det kommer til det å finne skatter. Det er alt, men nok til at folk flest smiler, sier Solvik-Olsen.

Når det kommer til kritikken fra Wickholm, tar han den med «knusende ro».

- Det er bare tullete. men jeg kan beklage til Ap dersom de er misfornøyd med at jeg ikke løftet fram en av de mange skattene programkomiteen vil forslå å øke. Dersom Ap gikk til valg på skattelette, så kan jeg forstå at de reagerer på inntrykk av skatteøkning, sier Solvvik-Olsen.

- Wickholms klaging synes jeg vitner om manglende sans for humor, og at han prøver å lage storm i et vannglass. Går man inn på Aps Facebook-side er den full av påstander om regjeringa og Frp som er direkte feil. De kan rydde opp der framfor at han skal bli hårsår.