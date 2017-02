Ap-politiker ville leie inn sangpedagog til kommunestyret: - Gjør oss til latter

(Dagbladet): Hvert kommunestyremøte i Austevoll åpnes og avsluttes med allsang framført av representantene selv.

Ikke alle skal være like fornøyde med prestasjonene, skal vi tro torsdagens kommunestyremøte.

Sangtimer på kommunens regning

- Jeg tror en time med sangpedagog vil gjøre møtedeltakerne tryggere på sin egen sangstemme. Det vil føre til at streamen (livesending av møtene) blir hyggeligere å se på for seerne. Det kan være bra å starte kommunestyret med god stemning og en følelse av mestring for oss alle, uttalte Ap-representant Vibeche Storebø fra talerstolen.

Ap-politikeren ønsket å vedta at en sangpedagog skulle undervise representantene på kommunens regning.

Se debatten, og hør allsangen, i videoen øverst i saken.

- Jeg synes ikke dette forslaget var så dumt. Vi har drøftet andre litt teite forslag tidligere, og jeg mente dette var et godt forslag, forteller Storebø til Dagbladet.

Dagbladet har forsøkt å få svar på hva et slikt tiltak ville kostet, uten å få konkrete tall verken fra representanten eller den aktuelle sangpedagogen.

- Komisk

På tross av at dette skulle være et hyggelig forslag fra Storebøs side, var det ikke alle som ble begeistret.

- Jeg tror ikke det går an å se på dette på en annen måte enn komisk, og jeg tror ikke de som ser på streamen ville brydd seg så mye om vi hadde hatt en time med sangundervisning eller ikke, sa Frp-representant Helge Andre Njåstad på talerstolen like etter innledningen til Storebø.

Njåstad, som også er stortingsrepresentant for Frp og tidligere ordfører i kommunen, foreslo at kommunestyret heller brukte tid på å klekke ut gode ideer som kunne bedre kommunen for innbyggerne.

- Vi gjør oss selv til latter om vi skal vedta å bruke en sangpedagog kun for å gi seerne en bedre opplevelse, sa han videre.

Til Dagbladet forteller Njåstad at han ikke ønsker å kommentere saken utover det som kom fram på møtet, og at han synes representantene synger godt nok som det er.

Ikke alle var like negative til forslaget fra Storebø. Forslaget ble nedstemt, men bare med én stemme. 11 stemte mot. 10 stemte for.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få oversikt over hvor mange som regelmessig følger live-streamen fra kommunestyrets møter.