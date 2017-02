Ap-Raymond freder søppeltømmerne frem til 2019. Så kan det bli nytt søppelanbud

(Dagbladet): Oslo kommune tar over ansvaret for søppeltømmingen i Oslo, og ansetter alle de rundt 170 Veireno-ansatte i kommunen.

Og i dag kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønske sine nye ansatte velkommen til Oslo kommune.

Han møtte de ansatte på et allmøte ved kommunens driftskontor, som inntil nylig tilhørte Veireno, sammen med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg.

- Når får vi lønning?

Den første renovatøren Dagbladet traff på stedet, la ikke skjul på at det har vært tøft å jobbe under Veireno.

- Vi håper det blir bedre enn det forrige selskapet, sier den ansatte, som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Det ble i går kjent at Veireno skylder sine ansatte 5,6 millioner kroner i lønn. Dette var det flere ansatte som var opptatt av i dag.

- Når får vi lønning? ropte en ansatt ut fra folkemengden.

- Så snart som mulig, svarte byråd Berg.

- Vi prøver å få ut lønningene i morgen, bekreftet direktør Sundberg.

Lover bedre arbeidsvilkår

Både byrådsleder og etatsdirektør lovte bedre arbeidsforhold, forutsigbare lønnsutbetalinger og bedre pensjon.

- Som direktøren sa, kan vi gi visse garantier om at arbeidsvilkårene vil bli bedre. Selvfølgelig skal dere få pensjon, og selvfølgelig skal dere få lønn i tide, det vet jeg er det viktigste for dere, sa Johansen på engelsk.

Byrådslederen benyttet anledningen til å takke søppeltømmerne for innsatsen med å tømme søppel i Oslos gater.

- Vi vet at dere er motiverte, det er nødvendig, vi er fullstendig avhengig av dere. Vi vil gjøre vårt aller beste for å styrke organisasjonen så det kanskje til og med vil bli lettere for dere å gjøre deres jobb.

Overfor Dagbladet legger ikke byrådslederen skjul på at han er fornøyd.

- Dette er en veldig god dag for Oslo kommune. Nå gjelder det å få en skikkelig avfallshåndtering igjen, det er ikke gjort over natta, men jeg har tro på at det skal gå.

Kan bli privat fra 2019

Da byrådslederen inviterte til spørsmål, tro Rafal Kolton frem fra mengden med søppeltømmere. Han ville vite hvor lenge søppeltømmerne nå fikk være inne i varmen hos Oslo kommune.

- Jeg har jobbet ti år som søppeltømmer, i fem forskjellige selskap, sa en tydelig fortvilet Kolton, som forklarte at han knapt hadde blitt stått prøvetida på seks måneder ut i det ene selskapet, før kontrakten løp ut og han fikk jobb i et annet.

Kolton ville vite hvor lenge det ville gå før kommunen på nytt lyser ut renovasjonstjenestene på anbud.

- Det vi har bestemt nå fordi vi trenger ro, er at vi skal ha dette uten å legge det ut på ny konkurranse inntil 2019, sa byrådsleder før han understreket:

- Etter 2019 vil vi avgjøre hva vi gjør, etter valget i 2019.

- Så kanskje i 2019 kommer et nytt firma, og så kommer en ny kontrakt? ville Kolton vite.

- Vi vil ikke sette i gang en ny anbudsprosess nå. Det betyr at i mange år fremover vil kommunen drive dette, parerte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

- Så kan man ikke garantere for hva som kommer til å skje i fremtiden, det kan endre seg. Det beror også på hvem som har makta.

Avventende til kommunen

Renovatør Morten Øyen er bekymret for at han vil tjene godt nok. Han forteller om arbeidsdager opp mot 16 timer under Veireno.

- Men hva kroppen min føler er en lang dag og hva som kjennes for mye i din kropp, kan være to forskjellige ting. Det har egentlig gått greit for min del, jeg er vant med å ha litt lengre dager.

- Hva synes du om at byrådslederen nå varsler stopp på overtid som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, og bedre pensjon?

- Da håper vi han også matcher lønna vår, så vi kan leve av dette her. Det hjelper ikke med god pensjonsordning hvis du ikke har til smør på brødskiva.

- Jeg er like avventende nå som jeg var til Veireno. Det er ikke sikkert at grøsse er så mye grønnere på den andre sida av gjerdet, sier renovatør Morten Øyen. Han tør likevel håpe på bedre forhold.

- Kanskje kan det også bli lettere nå når vi får samla alt under ett hus slik at vi kanskje får mindre byråkrati.

Han kjører fast med Stig Kvernes, som har 16 års erfaring med renovasjon i Oslo og som dermed har jobbet under flere private renovasjonsselskap før Veireno.

- Jeg kan ikke si det har vært tøffere under Veireno enn under andre, sier Kvernes til Dagbladet.

- Det har alltid vært oppstartsproblemer, sier han.

De to renovatørene mener at bildet media har tegnet av søppelkrisa i Oslo er et helt annet enn de de møter ute i Oslos gater.

- Vi har bare møtt forståelse ute i gata, understreker Øyen.