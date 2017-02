(Dagbladet): Fireåringene Brasen og Ahlaam flytter fargede brikker på et gigantisk ludobrett og kaster sjenerte blikk på stortingspolitikerne fra Arbeiderpartiet.

For noen år siden var Skillebekk barnehage en typisk Frogner-barnehage.

I dag huser barnehagen unger fra 35 forskjellige nasjonaliteter.



De er godt rustet for å håndtere språk- og kulturutfordringene det bringer med seg.



Her er nemlig 50 prosent av de ansatte utdannede barnehagelærere, mot det statlige minimumskravet på 33 prosent.

- Det gjør at vi enklere kan fange opp utfordringene til hvert av barna. Når vi er flere, er vi også flere som ser de samme ungene, og kan snakke sammen om dem, sier barnehagestyrer Marit Heesbråten.

Hvis Ap vinner valget vil standarden på Oslo-barnehagen bli normalen på alle norske barnehager.

Aps barnehageløfter I neste periode vil Arbeiderpartiet: Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og det skal bli flere barne- og ungdomsarbeidere. Det innebærer både en pedagogreform med krav om femti prosent utdannede barnehagelærere og et generelt krav som sier at det skal være en voksen per småbarn og tre voksne per barn over tre år i norske barnehager



Gradvis utvide retten til barnehageplass slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år

Gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, og lønns- og arbeidsvilkår

Bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon

Gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer

Utrede rett til å få plass i en barnehage i nærmiljøet



Kilde: Ap

I sitt program for neste periode, lover Ap nemlig en bemannings- og pedagognorm for norske barnehager.

Det innebærer at halvparten av alle ansatte i en barnehage skal være barnehagelærere.

Lenger enn tidligere løfter

Målet er å fange opp barn som risikerer å ramle utenfor samfunnet på et tidligere tidspunkt.

- Ofte når det er snakk om personer som har kommet skeivt ut, blir det sagt at man kunne se det allerede i barnehagen. All forskning viser også at jo mer fagpersonell du har i en tidlig fase, jo større er mulighetene for at de fullfører videregående utdanning, sier familie- og kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen (Ap) om barnehagebarna.



Pedagogsatsingen går lenger enn tidligere løfter fra Ap, men er bare en av komponentene i partiets kvalitetsløft.

Parallelt vil de innføre et generelt minstekrav til antall voksne per barn.

En slik bemanningsnorm ble egentlig vedtatt av de rødgrønne allerede i 2013, men er ikke blitt innført av den borgerlige regjeringen så langt.

- Paradoks

Ap vil også endre reglene for private barnehager, slik at kommunene kan stille samme krav til private og offentlige aktører når det gjelder for eksempel bemanning, åpningstider og innhold.

- Det er et paradoks at omtrent halvparten av landets barnehager bare trenger å forholde seg til barnehageloven og ikke er underlagt politisk kontroll, sier Trettebergstuen.

Det kan partikollega Tone Tellevik Dahl (Ap), som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, skrive under på.

Det rødgrønne byrådet i hovedstaden gikk til valg på et kvalitetsløft i barnehagen, og innførte fra nyttår den samme pedagognormen som Ap sentralt nå vil adoptere.

Det er bare ett problem:

- Velgerne i Oslo stemte fram en satsing på kvalitet i barnehagen, men seks av ti barnehager i kommunen kan jeg ikke pålegge noen bemanningsnorm for, sier byråden.

Stilles krav

Private barnehager kan også for eksempel nekte å ta inn barn med spesielle behov - uten at kommunen har noe de skulle ha sagt om saken.

Samtidig har den blåblå regjeringen økt tilskuddet til private barnehager slik at de nå får like mye i tilskudd som en offentlig barnehage.



Det aktualiserer problemstillingen.

- Når finansieringen er den samme som i offentlige barnehager, bør kravene være de samme også, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet arbeidet med partiprogrammet som legges fram mandag.