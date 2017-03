AP: Trumps tidligere valgkampsjef bak strategi om å fremme Putins interesser

(Dagbladet): President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, jobbet i hemmelighet for fremme interessene til Russlands president Vladimir Putin et tiår tilbake.

Han presenterte en ambisiøs politisk strategi for å underminere anti-russisk opposisjon i de tidligere Sovjet-statene, skriver nyhetsbyrået Ap, som siterer anonyme kilder.

AP sier de har fått tilgang til blant annet strategi-dokumenter Manafort har skrevet og utskrifter som viser pengeoverføringer på mange millioner dollar.

Om dette stemmer, ser det ut til å være i motstrid til både Manaforts og Trump-administrasjonens forsikringer om at han aldri har jobbet for russiske interesser.

Jobbet for milliardær

I 2005 skal mannen som var Trumps valgkampsjef ha lagt fram en plan om hvordan han skulle påvirke politikk, forretningsliv og nyhetsdekning i USA, Europa og i de tidligere Sovjet-statene til fordel for Putin.

Planene ble lagt fram for den russiske aluminiumsmagnaten og milliardæren Oleg Deripaska, en nær alliert av Putin.

Magnaten og Manafort signerte til slutt en kontrakt verdt 10 millioner dollar årlig, ifølge Aps opplysninger.

Forretningsforbindelsen varte i alle fall fram til 2009, hevdes det.

- Vi tror at denne modellen kan være til stor nytte for Putins styre hvis den settes i kraft på riktig nivå og med tilstrekkelig engasjement, skrev Manafort i et memo til Deripaska, ifølge Ap

Avsløringen kommer samtidig som FBI etterforsker russiske forsøk på å påvirke presidentvalget i USA og mulig koordinering med Trumps valgkamp-apparat.

Avvises av Manafort

Manafort bekrefter at han har jobbet for den russiske milliardæren i en rekke land, men mener arbeidet på urettferdig vis framstilles som upassende.

- Jeg jobbet med Oleg Deripaska for nesten ti år siden med å representere ham i forretnings- og personlige anliggende. Mitt arbeide for ham innebar ikke å representere russiske interesser, sier han.

Manafort jobbet for Trump fra mars til august i fjor. Da ba Trump ham trekke seg etter at AP avslørte at han hadde stått bak en lobby-kampanje i Washington i 2014 på vegne av Ukrainas daværende president, den russiskvennlige Janukovitsj.

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha vært brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekking av informasjon. Både det føderale politiet FBI og Kongressen gransker saken for å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.