Ap vil legge ned au pair-ordningen

Arbeiderpartiet ønsker å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som stiller strengere krav til vertsfamiliene.

- Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier nestleder Hadia Tajik til VG.

Tajik mener at mange år med misbruk av au pairer taler sin tydelige sak. Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.

– Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.

Partiet får støtte av Venstre og KrF.

– Jeg er helt enig i det Ap forslår, som gjør at kulturutvekslingselementet styrkes og at au pairenes rettigheter forsterkes. Jeg har med stor uro sett alle sakene hvor au pairer er blitt misbrukt og at det i stadig større grad en blitt en ordning for billig hushjelp. Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen, hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier KrFs talsperson Geir Bekkevold.

