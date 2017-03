Åpner for fast bevæpnet politi på Gardermoen

(Dagbladet): Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp mener terskelen for bevæpning bør bli lavere. Saken kommer opp på Høyres landsmøte.

- Det har skjedd mye på sikkerhetsområdet siden forrige landsmøte. Jeg er mot generell bevæpning, men vi bør ha en lavere terskel for bevæpning i spesielle situasjoner. Trusselbildet blir stadig mer alvorlig. Det gjør at vi må gi politiet mulighet til å være bevæpnet på bestemte trafikknutepunkter og ved store arrangementer, ut fra en faglig vurdering og konkret analyse av trusselsituasjonen, sier Werp til Dagbladet.

Werp og Høyres justisfraksjon i Stortinget går inn for generell bevæpning av politiet «på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt».

Flere fylkeslag har kommet med lignende forslag. Om beslutningsmyndigheten om bevæpning av politiet på gitte steder og av bestemte objekter skal legges til politidirektoratet eller til det enkelte politidistrikt, bør vurderes nærmere, sier Werp.

- I riktig retning

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er positiv.

- Alle bidrag i retning bevæpning av politiet er positive. Men vi bør gå enda lenger. Det er ikke bare på flyplassene vi trenger væpnet politi. Vi har sett fra andre land at terroranslag skjer på strandpromenader, i julegater og på kafeer. Det viktigste er responstid, fra når en situasjon oppstår til man er nødt til å respondere. Sekunder avgjør forskjellen mellom liv og død. Det er på høy tid at norsk politi blir bevæpnet, ja, egentlig er det på overtid, sier Bolstad. Han viser til at de fleste land i verden har bevæpnet politi.

- Positive erfaringer

Fra november 2014 til februar 2016 var politiet midlertidig bevæpnet med bakgrunn i et skjerpet trusselbilde. Ifølge Bolstad er erfaringene fra denne perioden positive.

- Det finnes selvsagt argumenter mot bevæpning, men vi mener det er på høy tid at Norge får et bevæpnet politi, sier Bolstad.

Etter endring av våpeninstruksen i oktober 2013 har politiet i dag såkalt framskutt lagring, det vil si at våpenet er oppbevart i politiets kjøretøyer, og operativ leder kan gi klarsignal om bevæpning.

Ny debatt

Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle vil i slutten av mars komme med en evaluering av erfaringene med bevæpning og komme med råd om framtidig bevæpningsordning.

- Utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder endret trusselbilde, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi, heter det i mandatet.