(Dagbladet): Et forskerteam, ledet av det spanske universitetet i Jaén, har nylig funnet et «unikt» gravkammer i egyptiske Qubbet el-hawa.

Teamet på tredve forskere arbeidet på stedet mellom 16. januar og 17. mars i år, da de kom over den intakte graven fra det tolvte dynastiet. Det tolvte egyptiske dynasti varte fra 1991 til 1783 f.Kr.

- Dette er en veldig viktig oppdagelse, uttaler Alejandro Jiménez-Serrano, leder av det spanske oppdraget, på skolens nettsider.

Se videoen av oppdagelsen og av kammeret øverst i saken.

Mektig guvernør

Funnet viser det som skal ha vært en overdådig begravelse. Blant flere gaver i kammeret fant forskerne også noe annet: Mumien av broren til en av de mektigste personene fra denne tidsepoken.

Mumien var av Shemai, som hadde på seg en vakker maske og smykker. Hans bror, Sarenput II, var guvernør over øya Elefantine under kongestyret til Senusret II og Senusret III. Han var også general over den egyptiske hæren, hadde diplomatisk ansvar, og var overhode for flere guders kulter.

- Oppdagelsen er ikke bare viktig på grunn av begravelsens rikdom, men også fordi det sier noe om personene som levde i skyggen av makten, som det til nå ikke har eksistert mye informasjon om, sier universitetets rektor Juan Gomez Ortega.

- Et århundre siden sist

Mahmoud Afifi, leder av Egypts kulturdepartements seksjon over egyptiske antikviteter, beskriver også funnet som unikt, mye på grunn av tingene som lå ved ham. Det var blant annet keramikk, trekister og trefigurer som skal representere begravelsesbåter og scener fra dagliglivet.

Kistens inskripsjoner er av den avdødes navn, Shemai, og navnet til hans far og mor, Satethotep og Khema.

- Det er et århundre siden det er blitt funnet en grav som denne, sier leder Jiménez.

Fjorten graver

Gruppa har arbeidet på stedet siden 2008, og har funnet flere intakte graver til guvernører og kongelige skikkelser. Tidligere ble det funnet fjorten andre familiemedlemmer til guvernøren av Elefantine under det tolvte dynastiet.

- Dette store antallet individer åpner opp for en unik mulighet til å analysere forholdene for liv og død i den herskende klasse i Egypt for mer enn 3800 år siden, skriver universitetet.